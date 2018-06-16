Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя











Болельщики из Великобритании, Мексики, Аргентины и множества других стран прилетели сегодня в Волгоград, чтобы посетить матч Англия-Тунис, сообщает ИА “Высота 102”. Десятки самолетов ежедневно доставляют в город на Волге гостей чемпионата мира по футболу.

Так, семья Юан прилетела в Россию из Китая. Молодой Джиаджун, называющий себя Джимми, рассказал, что его отец Жан Ю давно болеет за “Манчестер Юнайтед”, поэтому эта команда стала и его любимой. В Волгограде они будут поддерживать сборную Англии, а также познакомятся с историей города. “Я знаю, что во время Второй мировой Россия воевала с Германией. Здесь, в Волгограде, погибло очень много людей. Мы хотим осмотреть исторические места, Мамаев курган”, - говорит Джиаджун.

“Я из Аргентины, но сейчас живу в Лондоне. Болею и за сборную Аргентины и за команду Англии. Ведь исторически Аргентина и Англия - хорошие друзья. У нас два билета на матч Англия-Тунис, планируем посмотреть игру и остаться дней на десять в Волгограде, погулять, осмотреть достопримечательности”, - делится планами Фернандо Сиа.

“Русские очень милые люди, здесь теплая погода, мы очень счастливы. Будем с другом смотреть футбол, как сыграет сегодня Мексика. А завтра поддержим сборную Англии”, - говорит Алехандро Родригез, приехавший в Волгоград из Чиуауа (Мексика). И добавляет, что также хочет осмотреть исторические места Волгограда и пообщаться с людьми.

Англичанин Джим Перси сказал, что прилетел в Волгоград для того, чтобы посмотреть игру и потусоваться с болельщиками. Молодой человек признался, что ничего не слышал про Сталинградскую битву. Он также с удивлением узнал, что в Волгограде есть улица Ковентри, названная в честь английского города-побратима.

Его более старший соотечественник Майлз Сайвод, отметил, что он прибыл в Волгоград с товарищем, чтобы не только попасть на матч, но и ближе познакомиться с историческим наследием города-героя. “Здесь, в бывшем Сталинграде, находится один из самых грандиозных монументов - “Родина-мать”, я хочу увидеть ее. Мамаев курган - это особое место”, - говорит мужчина.

Подготовился к предстоящему футбольному событию и наш город. Так, шоссе Авиаторов, по которому гости проезжают по пути из аэропорта, уже украсили флажки Англии и Туниса.











