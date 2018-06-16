В Волгограде увеличат расходы на питание членов делегаций





Нормы расходов на прием и обслуживание делегаций, прибывающих по приглашению органов местного самоуправления Волгограда, будут увеличены в связи с подорожанием продуктов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующий проект решения Волгоградской гордумы, согласно которому администрация города получит право ежегодно вносить уточнения в нормы расходов с учетом изменения индекса цен. При том, что действующие нормы не менялись с 2013 года. За это время, между тем, индекс потребительских цен составил 157,0%. В КСП Волгограда одобрили предполагаемые поправки, который планируется ввести с 2019 года. Так, оплата питания в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего, увеличится с 1 524 рублей до 2 393 рублей; оплата завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом (на одного участника), - с 1 510 рублей до 2 371 рубля; оплата буфетного обслуживания во время переговоров, мероприятий культурной программы (в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего) - со 106 рублей до 167 рублей. Данное новшество не потребует дополнительных денежных средств из бюджета города. «Экономия бюджетных средств будет осуществляться за счет сокращения количества планируемых мероприятий или числа их участников», - заверили разработчики проекта. К слову, в бюджете Волгограда на 2018 год на прием и обслуживание делегаций предусмотрены средства в объеме 2,8 миллиона рублей.



