







С помощью спецтехники компании с территории перехватывающей парковки в Тракторозаводском районе Волгограда вывезли десятки кубометров мусора, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Чистого города". Площадка, расположенная на севера Волгограда возле хлебозавода №4, пять лет назад стала местом проведения байк-шоу. Однако с тех пор эта территория превратилась в настоящую свалку и утонула в отходах, которые сюда свозили недобросовестные компании-перевозчики. ГК "Чистый город" откликнулась на просьбу регионального отделения ОНФ и районной администрации о привлечении к расчистке территории серьезной коммунальной техники. Как поясняют в ГК "Чистый город", расчистка свалки займет не один день, но к первому матчу между Англией и Тунисом на "Волгоград Арене" все работы будут завершены.













Волгоградская компания оказывает активное содействие и помощь в ликвидации стихийных свалок. Ранее информагентство сообщало, что ГК "Чистый город" предоставляла коммунальную технику для вывоза мусора с территории мемориального комплекса "Лысая гора", а также несанкционированной свалки из частного сектора, расположенного в непосредственной близости от проспекта им. Жукова.



