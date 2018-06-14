|Экономика
|15.06.2018 14:16
В Волгограде с банковских карт и счетов должников за электроэнергию списали более 11 млн рублей
С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для принудительного взыскания накопленной гражданином задолженности.
В отношении пособий и выплат социального характера при наложении взыскания на банковские карты действуют обычные законодательные ограничения.
Все поступления на банковские счета автоматически перенаправляются на погашение долга. Если при этом средств на счетах окажется недостаточно, взыскание будет производиться с поступающих средств, вплоть до полного погашения задолженности.
Кстати, открытие карты в другом банке не поможет уйти от ответственности: финансовые организации обмениваются информацией ежеквартально, поэтому и на новую карту будет наложен арест или взыскание.
«Хотелось бы также заверить граждан: списание применяется только по вступившему в силу решению суда, — подчеркнули в ПАО «Волгоградэнергосбыт». — Получение досудебных претензий, уведомлений о долге от поставщика ресурса не означает автоматического списания средств. Но если вы завели привычку не платить за коммунальные услуги, тем более по решению суда, то будьте готовы к неприятным сюрпризам — процедура взыскания долга по судебным документам существенно упрощена и работа в этом направлении активно ведется».
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|15.06.2018 12:29
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|Общество
|15.06.2018 11:57 (Обновлено: 15.06.2018 14:02)
Сегодня ИА «Высота 102» публикует видео с камеры наружного наблюдения на лодочной станции, откуда 11 июня навстречу своей гибели отчалил катамаран «Елань-12» с 16 пассажирами на борту. На записи видно, как люди постепенно заходят на катамаран, кто-то несет воздушные шары, затем подъезжает пассажирский микроавтобус - из него выгружается компания из 12 человек - на судно заносят коробки с провизией. Насколько можно судить по видео, люди находятся в хорошем настроении - кто-то даже пританцовывает. Далее ровно в 13.50 катамаран отчалил от пристани. ...
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|15.06.2018 11:37
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|Экономика
|15.06.2018 10:45
Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступили к пусконаладочным работам оборудования поверхностного комплекса с приемом руды на обогатительную фабрику Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, руда подавалась на фабрику по конвейерному тракту. В корпусе дробления её измельчили до величины менее 10 мм. В процессе дробления были проверены взаимные блокировки оборудования, работа датчиков и уровнемеров. Во время пробной подачи руды сотрудники подрядных организаций оперативно устраняли выявленные дефекты установки приборов безопасности. Из корпуса дробления руда направилась в бак распульповки отделения измельчения, затем, после смешивания с водой, на оборудование отделений флотации,...
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|15.06.2018 10:30
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|Общество
|15.06.2018 08:07
Волгоградское «Агентство Больших Возможностей» уже не в первый раз участвует в реализации праздничных мероприятий в Москве. Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор event-агентства Эдита Новикова, в этот раз Правительство Москвы доверило им в рамках праздника День России техническое оснащение концертных площадок в городских парках. «Для нас и наших партнеров работа на территории парков в Москве в таком большом объеме была первым опытом. Одновременно мы должны были установить 7 сцен - в Сокольниках, Кузьминках, Царицыно, Измайловском, Бабушкинском, Таганском и на Поклонной горе и обеспечить их звуковое, световое и видео сопровождение. Особенностью этой непростой работы...
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|Экология
|15.06.2018 05:14
Сегодня в Пушкинский сквер Волгограда, где во время строительства гостиницы на улице Краснознаменской погибли десятки елей и берез, пришли работники МБУ «Зеленхоз» Центрального района. Пилили высохшие деревья, тут же грузили на машины и вывозили с территории. В беседе с журналистом ИА «Высота 102» они признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы». Варварами рабочие называют застройщика гостиницы, который пересадил 14 елей, так как они мешали строительству....
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|14.06.2018 20:33
Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
Прочитана: 18081 раз
15 июня 15:00
15 июня 14:16
В Волгограде с банковских карт и счетов должников за электроэнергию списали более 11 млн рублей
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Экономика
15 июня 14:16
В Волгограде с банковских карт и счетов должников за электроэнергию списали более 11 млн рублей
15 июня 10:45
14 июня 12:31
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