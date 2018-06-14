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Экономика
 15.06.2018 14:16

В Волгограде с банковских карт и счетов должников за электроэнергию списали более 11 млн рублей

С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для принудительного взыскания накопленной гражданином задолженности.
В отношении пособий и выплат социального характера при наложении взыскания на банковские карты действуют обычные законодательные ограничения. 
Все поступления на банковские счета автоматически перенаправляются на погашение долга. Если при этом средств на счетах окажется недостаточно, взыскание будет производиться с поступающих средств, вплоть до полного погашения задолженности.
Кстати, открытие карты в другом банке не поможет уйти от ответственности: финансовые организации обмениваются информацией ежеквартально, поэтому и на новую карту будет наложен арест или взыскание.
«Хотелось бы также заверить граждан: списание применяется только по вступившему в силу решению суда, — подчеркнули в ПАО «Волгоградэнергосбыт».  — Получение досудебных претензий, уведомлений о долге от поставщика ресурса не означает автоматического списания средств. Но если вы завели привычку не платить за коммунальные услуги, тем более по решению суда, то будьте готовы к неприятным сюрпризам — процедура взыскания долга по судебным документам существенно упрощена и работа в этом направлении активно ведется».
 
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Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
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В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
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Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
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Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
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Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
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