







Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступили к пусконаладочным работам оборудования поверхностного комплекса с приемом руды на обогатительную фабрику Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, руда подавалась на фабрику по конвейерному тракту. В корпусе дробления её измельчили до величины менее 10 мм. В процессе дробления были проверены взаимные блокировки оборудования, работа датчиков и уровнемеров. Во время пробной подачи руды сотрудники подрядных организаций оперативно устраняли выявленные дефекты установки приборов безопасности.













Из корпуса дробления руда направилась в бак распульповки отделения измельчения, затем, после смешивания с водой, на оборудование отделений флотации, обесшламливания, сгущения.

В процессе пуско-наладки руководители и рабочие сильвинитовой обогатительной фабрики отработали навыки дистанционного запуска оборудования фабрики с пульта управления оператора, регулировки работы насосов, выдерживания расходов подаваемой жидкой фазы согласно техническим регламентам.

Пробный запуск в работу компрессорного отделения позволил обеспечить сжатым воздухом оборудование, регулирующую арматуру и контрольно-измерительные приборы в отделениях фабрики.

Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в проведении комплексной проверки обеспечения безопасных условий эксплуатации отделений после окончания строительства. Все замечания оперативно устранялись силами компании-генподрядчика.



