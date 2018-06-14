Волгоградцам вновь доверили организацию праздников в Москве

Волгоградское «Агентство Больших Возможностей» уже не в первый раз участвует в реализации праздничных мероприятий в Москве. Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор event-агентства Эдита Новикова, в этот раз Правительство Москвы доверило им в рамках праздника День России техническое оснащение концертных площадок в городских парках.









«Для нас и наших партнеров работа на территории парков в Москве в таком большом объеме была первым опытом. Одновременно мы должны были установить 7 сцен - в Сокольниках, Кузьминках, Царицыно, Измайловском, Бабушкинском, Таганском и на Поклонной горе и обеспечить их звуковое, световое и видео сопровождение. Особенностью этой непростой работы была оперативность, ведь буквально через день – начало Чемпионата мира по футболу. С этой задачей агентство успешно справилось! 11 июня сценические конструкции были готовы к началу концертной программы, а уже 13 июня оперативно демонтированы и парковые площадки столицы принимали жителей и гостей города», - рассказала Эдита Новикова.





А неделей ранее Продюсерский центр Иосифа Пригожина и волгоградское «Агентство Больших Возможностей» участвовали в организации Дня ресторатора в Государственном Кремлевском Дворце. По мнению Эдиты Новиковой, это большая ответственность и приобретение бесценного опыта – проведение мероприятия в самом сердце Москвы, в главном её зале.









В свой профессиональный праздник в Государственном Кремлевском дворце собрались представители ресторанной индустрии – рестораторы, заслуженные работники, ресторанные критики и эксперты. Лучшие работники были отмечены именными наградами, которые вручил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.









Как отмечает Эдита Новикова, было сделано все возможное и невозможное, чтобы праздник запомнился всем! Авторские задумки нашли воплощение в техническом оснащении сцены – экраны были оформлены концептуально в тематическом стиле, графические заставки отрисованы к каждому творческому номеру, а спецэффекты создали атмосферу праздника.

Настоящим подарком гостям мероприятия стали выступления народной артистки России - Валерии, певицы Елены Темниковой, певца Стаса Пьеха, певца Егора Крида, певицы Юлианы Карауловой, группы «Моя Мишель», группы «Город 312», группы «Градусы», группы«Артик и Асти».

Не обошлось и без сюрпризов от организаторов - специально для мероприятия был подготовлен музыкальный номер, в котором объединились три коллектива участников проекта ««МОСКОВСКАЯ ВЕСНА A CAPPELLA». Также оригинальным «Острым репортажем» с участием представителей ресторанного бизнеса поздравила всех с праздником Алла Михеева. Завершением вечера стало выступление Детского Музыкального Театра «ДОМИСОЛЬКА».

«Этот проект был реализован нами полностью, начиная с идеи - и творчески, и технически. К счастью, нам дали возможность воплотить все наши идеи в жизнь», - отметила Эдита Новикова.

Продюсерский центр Иосифа Пригожина и волгоградское «Агентство Больших Возможностей» благодарит Правительство Москвы за предоставленную возможность участвовать в таких масштабных проектах.











