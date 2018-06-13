К семи годам колонии общего режима приговорил сегодня Центральный районный суд Волгограда риэлтора Нину Филатову. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района. Подсудимая, которая находилась под подпиской о невыезде, на финальное заседание суда не явилась. Поэтому суд объявил ее в федеральный розыск.

Судом установлено, что в период 2009 по 2012 годы Филатова, представляясь риелтором, похитила у 11 горожан 2,3 млн рублей под предлогом получения авансов за продаваемые квартиры.

В 2014 году Филатова совместно со своей подругой Викторией Сачалиной зарегистрировали на последнюю фирму «Алфавит». Под предлогом финансирования этой компанией строительства элитного малоэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Волгограда сообщницы получили от 24 граждан более 30 млн рублей. Однако дальше подготовки котлована строительство не продвинулось.

При этом Филатова ни в чем себе не отказывала - умудрилась на подставное лицо купить себе дорогой спорт-кар и даже оплатить собственную свадьбу в одном из развлекательных заведений Ростов-на-Дону.

Расследование уголовногот дела проводилось следственной частью ГСУ ГУ МВД России по региону при участии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Свою причастность к преступлению Филатова отрицает.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Приятельница Филатовой Сачалина в преступлении созналась и активно сотрудничнала со следствием. Ранее ее приговорили к четырем годам колонии общего режима.











