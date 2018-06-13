



Более тяжкое обвинение грозит Алексею Волкову, “раскрасившему” лицо “Родины-матери” зеленкой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня президиум судебной инстанции подтвердил ранее принятые решения о возвращении дела прокурору для предъявления более серьезного обвинения. Напомним, ранее Волкова обвиняли по статье 354-1 УК РФ “Реабилитация нацизма”. По мнению областного суда, ему должно быть предъявлено более тяжкое обвинение - “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения” (статья 244 УК РФ).

Напомним, весной прошлого года в соцсети появились фотографии скульптуры “Родина-мать зовет!”, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика, также был написан пост с извинениями. В июле 2017 Алексею Волкову, руководителю волгоградского штаба Навального, предъявили обвинение в реабилитации нацизма. Выяснилось, что изображение разместили в интернете с его электронных гаджетов. В октябре прошлого года облсуд постановил вернуть дело в прокуратуру для изменения обвинения. В декабре, рассматривая апелляцию прокуратуры, Волгоградский облсуд оставил постановление в силе.



