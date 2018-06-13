«ЕвроХим-ВолгаКалий» готовится к пробной отгрузке продукции потребителям









Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в период опытной эксплуатации производственных мощностей в конце 2018 года - первом квартале 2019 года начнет отгрузку готовой продукции железнодорожным транспортом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, отгрузка будет производиться в собственные и арендованные минераловозы с последующим формированием и отправлением их грузополучателям группами или отправительскими маршрутами.

Для обеспечения потребностей комбината ОАО «РЖД» проведена реконструкция железнодорожной станции Гремячая Приволжской железной дороги, что позволяет производить прием грузов и вагонов в период строительства ГОКа, а также формировать составы поездов весом до 6 тыс. тонн. На самом предприятии продолжается строительство собственной железнодорожной инфраструктуры. К 2023 году, по завершению третьего этапа строительства, протяженность путей составит 32,5 км, грузооброт - до 4,3 млн тонн в год, пропускная способность - четыре пары поездов в сутки.

В планах компании – поэтапное развитие собственной железнодорожной станции «ВолгаКалий», соразмерное этапам строительства и выхода Гремячинского ГОКа на проектную производительность. Параллельно строительству новых объектов железнодорожной инфраструктуры проводятся работы по переустройству сетей электро- и водоснабжения, реконструкции автодорожных развязок и строительства путепроводов. Станция «ВолгаКалий» включает в себя административно-бытовой комплекс с постом электрической централизации стрелок и сигналов, производственных зданий для проведения технического обслуживания локомотивов, ремонта и подготовки вагонов под погрузку.

В настоящее время прорабатываются различные направления отгрузки готового продукта, но ввиду территориальной близости ГОКа к южным портам приоритетным направлением отгрузки продукции является станция Туапсе Северо-Кавказской железной дороги в адрес «Туапсинского балкерного терминала» - дочернего предприятия «ЕвроХима». Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» заинтересована в получении оптимальных показателей перевозки как по стоимости, так и по сроку оборота вагонов. В марте текущего года в Волгограде было проведено совещание руководства АО «МХК «ЕвроХим» и руководства ОАО «РЖД», где рассмотрены приоритетные вопросы оптимального взаимодействия компаний, в части строительства и перевозки грузов предприятий холдинга. По результатам совещания намечены обоюдные мероприятия по оптимизации перевозки грузов АО «МХК «ЕвроХим» по сети железных дорог. В том числе для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» одобрена концепция формирования групп вагонов и отправительских маршрутов непосредственно на пути станции Гремячая собственным локомотивом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на период опытно-промышленной эксплуатации предприятия.

Вопросы совместной технологии работы ОАО «РЖД» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» обсуждались в апреле и мае на совещании руководителей Дирекции по логистике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с руководством Волгоградского территориального управления и Центра фирменного транспортного обслуживания Приволжской железной дороги. Результатом совещания стали решения о технологии работы железнодорожной инфраструктуры ГОКа и инфраструктуры станции Гремячая, работе по организации перевозок, электронному документообороту и оперативной разработке вариантов дальнейшего взаимодействия компаний.



