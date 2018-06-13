Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd»





В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018 по футболу. Они изданы на пяти языках - русском, английском, немецком, французском, испанском, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

Представлена самая актуальная информация для туристов, в том числе — футбольных болельщиков: как добраться до города, проехать до главных спортивных объектов, что посмотреть, какие культурные мероприятия посетить, где поесть и остановиться, что купить на память о Волгограде. Отмечены самые интересные туристические объекты, пешеходные экскурсии по центру города, поездки в природные парки региона, гастрономические и развлекательные туры. Присутствует информация о культурно-историческом, патриотическом, экологическом, событийном, гастрономическом, религиозном, этнографическом направлениях. Гид-карта «WelcomeVolgograd» поможет гостям Волгограда сориентироваться в каждом районе города. Помогут в этом и визитные карточки Welcomevolgograd.com со всеми контактами туристско-информационных центров регионов.

Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства. Первый матч пройдет на стадионе «Волгоград-Арена» 18 июня, сыграют сборные Англии и Туниса.



