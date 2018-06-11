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Происшествия
 12.06.2018 09:34

Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек



В корме затопленного катамарана, столкнувшегося накануне вечером с баржей, обнаружено тело 38-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
После столкновения накануне вечером двух судов и проведенных поисково-спасательных работ, катамаран отбуксировали к причальной стенке одного из предприятий, где он полностью затонул. ЧП произошло на Волге в районе грузового порта Волгограда. Сегодня рано утром при помощи крана катамаран был поднят из реки. В его корме и была обнаружена пассажирка, поиски которой продолжались всю ночь. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в оперативном штабе, в настоящее время идет опознание погибших. По предварительным данным, все они - жители областного центра.  
Напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102", на борту частного прогулочного судна находились 16 человек. По данным регионального МЧС, погибли 10 человек, пять пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.

 

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Экология 12.06.2018 11:28

Судимая руководитель МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке Волгограда  Возмутительной  назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной,  руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним, работники этого учреждения «прославились» захоронением мешков с мусором в лесопарковой зоне и отделались, судя по всему, «легким испугом». ИА «Высота 102» сообщало об этой вопиющей ситуации  в материалах  «В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне», «Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркововой зоне», «Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне» и других.  Причем  жители домов № 119,...
Прочитана: 110 раз
Общество 12.06.2018 07:06

В Волгограде центром торжеств в честь Дня России станет парк у Мамаева кургана Сегодня в Волгограде в честь Дня России запланировано проведение различных праздничных мероприятий. Как сообщает ИА «Высота 102», центром притяжения станет новый парк у подножия Мамаева кургана. По информации мэрии, праздник начнется в 15.00 и продлится до 22.00. Жители и гости Волгограда увидят концерт с участием детских коллективов и местных бардов, соревнования по воркауту, показательные выступления по велотриалу. В 21.00 в парке начнет свое выступление популярный российский музыкант Денис Майданов. Вечер завершится демонстрацией свето-музыкальной композиции - яркими огнями загорятся арки, ведущие к стадиону «Волгоград Арена», и заработает недавно открытый фонтан.
Прочитана: 1965 раз
Общество 12.06.2018 05:03

Руководителя ООО "Ростовское ДСУ" Владимира Зайцева признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Дубовского районного суда, за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ Зайцев должен заплатить штраф в размере 20000 рублей. Согласно материалам дела, огромную яму на 624 км автодороги в Дубовском районе зафиксировали сотрудники ГИБДД. Ее размеры: глубина 11 см., длина около 2 метров, ширина - 89 см. Был составлен акт недостатков в эксплуатационном состоянии дороги. Примечательно, что по ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по...
Прочитана: 1641 раз
Происшествия 12.06.2018 03:10

Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести Десять человек погибли в результате столкновения частного прогулочного катамарана и толкача-буксира в составе двух барж в акватории Волги в Волгограде, один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в момент столкновения на всех судах находилось 28 человек. Транспортное происшествие на воде произошло в 21.59 около острова Голодный в километре от береговой линии, уточнил глава региона. В результате столкновения катамаран, на котором находилось 16 человек, перевернулся. Ранее сообщалось, что спастись удалось семерым. Однако губернатор уточнил, что только 5 человек были спасены....
Прочитана: 22580 раз
Происшествия 12.06.2018 02:41

Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22 часов на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК...
Прочитана: 1460 раз
Происшествия 12.06.2018 01:51 (Обновлено: 12.06.2018 10:52)

В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым Врезавшийся в баржу частный катамаран был рассчитан на 12 мест, однако на нем в момент трагедии находилось 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» источники в экстренных службах, на данный момент есть информация, что владельцем катамарана является Дмитрий Хахалев, который, вероятно, и управлял судном в момент ЧП. Однако эта информация сейчас проверяется следственными органами. Напомним, что Дмитрий Хахалев в Волгоградской области несколько лет назад снискал скандальную репутацию. Бывший глава Калачевского района Хахалев в 2010 году был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ: ст....
Прочитана: 10498 раз
Происшествия 12.06.2018 00:41

Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения катамарана и баржи в акватории Волги в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, на данный момент из воды вытащили тела 3 мужчин и 6 женщин. ЧП произошло около 22:00 в понедельник, 11 июня, на Волге напротив Центрального района в 250 метрах от берега. Известно, что на катамаране находилось 16 человек. Молодые люди веселились, употребляли алкоголь. Ранее сообщалось, что две женщины 33 и 39 лет были доставлены с переохлаждением в БСМП №25. Всего с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На...
Прочитана: 6468 раз
Происшествия 11.06.2018 23:59

Волгоградский губернатор поручил развернуть оперативный штаб на берегу Волги Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место происшествия, случившегося в акватории реки Волга в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, глава региона поставил задачу развернуть на месте оперативный штаб. Согласно данным МЧС, сообщение о происшествии в акватории Волги напротив Центрального района Волгограда поступило на пульт дежурного около 22:00. По предварительным данным, в 250 метрах от берега произошло столкновение частного прогулочного катамарана и грузового судна. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. В результате столкновения погибла женщина, ее тело достали из воды. Известно, что...
Прочитана: 5624 раз
Происшествия 11.06.2018 23:19

На Волге в Волгограде столкнулись баржа и катамаран: есть жертвы По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали в результате происшествия на Волге. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около 22:00 в акватории Волги напротив Центрального района в 250 метрах от берега столкнулись баржа и катамаран. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. Еще одна женщина погибла, ее тело вытащили из воды. Известно, что с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
Прочитана: 3811 раз
Происшествия 11.06.2018 21:36

Двое детей пострадали, по предварительным данным, при взрыве газа в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, чрезвычайное происшествие случилось сегодня вечером у железнодорожных путей в районе канатного завода. Там, предположительно, загорелась емкость с газом. Ожоги получили двое мальчишек 13 и 15 лет. 13-летний подросток госпитализирован в БСМП №25. Его 15-летний товарищ отправлен в БСМП №15. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Прочитана: 1842 раз
Доска позора 11.06.2018 21:20

“Доска позора”: В Волгограде квартиру слепых пенсионеров захватила плесень Квартира в девятиэтажном доме в Дзержинском районе, в которой живут двое пожилых людей - инвалидов по зрению, разрушается из-за сырости. Как рассказала ИА “Высота 102”  их дочь,  в квартире №112, расположенной на первом этаже дома №56 по улице имени Землячки, проблемы начались еще в 2014 году. Тогда на разделяющей санузел и жилую комнату стене появилась плесень, вывести которую не удавалось. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру и жилинспекцию. После обследования инспекторы  обязали управляющую компанию “Ренессанс” выяснить и устранить причину появления грибка. Однако, по словам женщины, этого сделано не было. Вскоре она сама отремонтировала жилье своих родителей, но в 2016...
Прочитана: 4435 раз
Общество 11.06.2018 15:20

В «расползающийся» дом в центре Волгограда возвращается газ Восстановлено газоснабжение второго подъезда дома № 2 по улице Невская. Как рассказали ИА “Высота 102” жильцы пятиэтажки, работы по возвращению “голубого топлива” в их квартиры начались в канун государственного праздника - сегодня с утра. Напомним, в результате проседания грунта дом стал разрушаться: в квартирах на верхних этажах появились трещины. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, год назад было остановлено газоснабжение пострадавшего подъезда. Для восстановления целостности дома с прошлой осени был принят ряд мер. Однако некоторые из них вызвали противодействие со стороны жильцов соседних подъездов. В частности, они протестовали против того, чтобы через их квартиры проходили металлические конструкции, которые должны...
Прочитана: 3561 раз
Спорт 11.06.2018 12:16

Волгоград показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 годаПанораму Волгограда показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в кадре виден город, река Волга и Мамаев курган с величественной скульптурой «Родина-мать зовет!».  Примечательно, что именно на виды города-героя создатели клипа наложили известную фразу римского поэта Публилия Сира, которую можно перевести так: «Там, где единение, там всегда победа». Отметим, что именно Волгоград у многих ассоциируется с победой, так как именно на берегах Волги советский народ выиграл Сталинградскую битву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой...
Прочитана: 3628 раз
Происшествия 11.06.2018 10:49

Водитель легкового авто пострадал в дорожном происшествии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье поздно вечером на 680 километре федеральной трассы “Самара-Волгоград” 56-летний водитель “ВАЗ 21099” врезался в остановившийся для ремонта грузовик  “MAN TGS” с полуприцепом. При столкновении водитель легковушки получил травмы и был отправлен в больницу. По имеющимся сведениям, грузовик стоял на проезжей части с включенной световой сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки. Его шофер занимался ремонтом заднего колеса.
Прочитана: 1854 раз
Происшествия 11.06.2018 10:42 (Обновлено: 11.06.2018 19:29)

Молодой человек пострадал в дорожном происшествии в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в воскресенье вечером 20-летний водитель самодельного мотороллера не справился с управлением, съехал с плотины пруда “Центральный” и опрокинулся в кювет. Авария случилась в двух километрах к северу от хутора Новокиевский по дороге в хутор Тростянский. Из-за полученных травм мужчина был госпитализирован.
Прочитана: 2332 раз


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СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
12 июня 01:51
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11 июня 23:19
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11 июня 21:36
Двое детей пострадали от взрыва газа на юге Волгограда
11 июня 10:49
Невнимательный водитель протаранил ремонтирующийся грузовик на трассе “Самара-Волгоград”
11 июня 10:42
Житель Волгоградской области свалился с плотины на самодельном мотороллере
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