Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек









В корме затопленного катамарана, столкнувшегося накануне вечером с баржей, обнаружено тело 38-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

После столкновения накануне вечером двух судов и проведенных поисково-спасательных работ, катамаран отбуксировали к причальной стенке одного из предприятий, где он полностью затонул. ЧП произошло на Волге в районе грузового порта Волгограда. Сегодня рано утром при помощи крана катамаран был поднят из реки. В его корме и была обнаружена пассажирка, поиски которой продолжались всю ночь. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в оперативном штабе, в настоящее время идет опознание погибших. По предварительным данным, все они - жители областного центра.

Напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102", на борту частного прогулочного судна находились 16 человек. По данным регионального МЧС, погибли 10 человек, пять пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.







