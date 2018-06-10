На Волге в Волгограде столкнулись баржа и катамаран: один человек погиб и двое пострадали

Каждая корова в Астраханской области получит свой паспорт-бирку, а ее хозяину придётся отвечать за то, что скотина натворила, оставшись без пригляда. А натворить она может многое, сообщает ИА «Астрахань 24». Так, в 2017 году количество ДТП с участием рогатых составило 207 случаев. При этом в авариях пострадало 19 человек. Этот год не отстаёт по статистике. Согласно оперативным сводкам, в ДТП с участием безнадзорных животных с начала 2018 года пострадали уже семь человек. Практически во всех случаях животные, по вине которых происходили аварии, были «ничьи», как бы «дикие». «Раньше в сёлах жители сами сбрасывались на чабана для общественного стада...