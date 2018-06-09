|Экономика
|10.06.2018 15:06 Реклама
Жители района «Новый свет» встретили начало лета празднично и с пользой
Для жителей района «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в Волгограде, лето началось с праздника. Для ребят и их родителей был организован субботник в игровой форме и пиратский квест, сообщает ИА «Высота 102».
Маленькие участники праздника раскрасили большую песочницу, посеяли семена клевера и установили вместе с родителями фамильные таблички у семейных деревьев. Теперь двор «Нового Света» выглядит ещё ярче и уютнее.
Как отмечают жители, район «Новый Свет» постоянно развивается — недавно здесь появился сквер, где все соседи проводят время с детьми и общаются. Есть детский сад, магазины, игровые площадки, спортивные зоны, зимой работает каток. Часто проходят семейные праздники, где каждый может внести свой посильный вклад в развитие района.
В настоящее время в «Новом Свете» возводится четвертая очередь строительства. Новый дом повышенной комфортности планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г.
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|Происшествия
|10.06.2018 21:02
Четыре человека, в том числе школьница, пострадали, по поступившим сведениям, сегодня в аварии в Городище. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, на улице Нефтяников столкнулись две легковые машины. В результате ДТП различные травмы получили восьмилетняя девочка, а также две женщины 36 лет и одна 40-летняя. Ребенок и одна из женщин от госпитализации отказались. Остальные отправлены в БСМП №25. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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|Происшествия
|10.06.2018 21:00 (Обновлено: 10.06.2018 21:00)
Сегодня шестилетний мальчик пострадал, по предварительным данным, в происшествии со строительной техникой в Котовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, вечером ребенок, играя, попал под ковш трактора. Пострадавший малыш с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в центральную районную больницу. Причины случившегося уточняются.
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|Происшествия
|10.06.2018 18:36
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в областной центр из Камышина на вертолете “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 26-летний пациент получил серьезные травмы после падения с высоты. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом позвонка и рёбер, а также ушиб спинного мозга. Сейчас за его здоровье борются специалисты БСМП №25. Обстоятельства случившегося уточняются.
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|Происшествия
|10.06.2018 16:22
Ребенок и взрослый пострадали, по предварительным данным, в аварии в Николаевском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА “Высота 102”, около полудня в поселке Искра опрокинулась легковая машина. В экстренных службах региона информагентству сообщили, что в ДТП получили травмы восьмилетняя девочка и 36-летний мужчина. У ребенка ранена нога, у взрослого - черепно-мозговая травма и сотрясение. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Николаевска.
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|Разное
|10.06.2018 11:58
Футбольные мячи, российский триколор и даже логотип ЧМ-2018 - такие пожелания для дизайна ногтей стали популярны в Волгограде за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу. Как рассказали ИА «Высота 102» мастера маникюра одного из салонов города, многие девушки также просят «изобразить» флаги Англии, сборная которой 18 июня сыграет на «Волгоград Арене» с командой Туниса. Не отстают от волгоградок и жительницы других городов региона. Пользовательница сети Instagram из Камышина поделилась фотографией воплощенной идеи с «гостеприимным» маникюром. На ногтях клиентки нарисованы флаги всех восьми сборных - участниц волгоградских матчей группового этапа ЧМ. В Волгограде 18,22,25 и...
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|Происшествия
|10.06.2018 10:41
Мужчина пострадал в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 19:50 напротив дома № 51 по улице Героев Малой Земли мотоциклист сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу. В результате аварии пешехода с травмами доставили в медучреждение. Мотоциклист с места происшествия скрылся. Отметим, что всего за субботу произошло 11 ДТП, травмы в которых получили 11 человек.
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|Общество
|10.06.2018 10:33
«Прозвучали ли на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным вопросы, которые больше всего вас волнуют?». Журналисты съемочной группы ИА «Высота 102» спросили об этом жителей города-героя после прошедшего 7 июня разговора главы государства с гражданами страны. Напомним, Владимир Путин в 16-й раз пообщался с согражданами в данном формате и за 4 часа 20 минут успел ответить на 79 вопросов. Всего их поступило свыше 2,5 млн. Глава государства заявил, что также, как и в предыдущие годы, все поступившие вопросы будут проанализированы. Он подчеркнул, что максимальный анализ будет проведен для того, чтобы понять озабоченность граждан на сегодняшний день. «Чтобы отреагировать не...
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|Происшествия
|10.06.2018 10:30
Школьник пострадал в дорожном происшествии в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в субботу около шести часов вечера у второго подъезда дома №62 по улице Карбышева. Проезжая по внутридворовой дороге, 50-летний водитель “Suzuki SX4” сбил девятилетнего мальчика. По имеющимся сведениям, тот внезапно выбежал из-за припаркованной машины. Ребенок получил травмы и попал в больницу.
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|Происшествия
|10.06.2018 09:11 (Обновлено: 10.06.2018 21:03)
В больницу №1 Волгограда из Котельниковского района доставлена 11-летняя девочка с обширной скальпированной раной головы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. На ребенка набросилась домашняя собака - ЧП случилось накануне около 20 часов в хуторе Захаров. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
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|Астрахань
|10.06.2018 08:01
После 6 лет переговоров власти Египта согласились экстрадировать Руслана Баткаева, которого разыскивали в Астрахани за крупное мошенничество. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным следствия, 18 мая 2010 года Баткаев в Астрахани купил на складе рыболовецкой артели «Лагуна» 10 тонн рыбы на общую сумму более 300 тысяч рублей. Забрав товар и пообещав заплатить, он пропал и был объявлен в розыск. В 2012 году его задержали на территории Египта, заявили ТАСС в Генпрокуратуре России. Несмотря на отсутствие договора о выдаче с данной страной, благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Египта, удалось добиться решения о его выдаче. На днях...
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|Общество
|10.06.2018 06:52 (Обновлено: 10.06.2018 09:47)
Кадеты казачьей школы-интерната из станицы Березовская Даниловского района получили уведомление из администрации президента РФ о том, что их видеообращения, адресованные главам России и США, получены. Как сообщил инициатор идеи -руководитель школьной изостудии Роман Илюшкин, березовцев поблагодарили за активную гражданскую позицию. Дети в видеообращении на английском языке попросили президента Трампа организовать поездку американских школьников в волгоградскую глубинку. Дети обещают показать иностранным сверстникам красоты Донского края, рассказать о традициях и обычаях в России, научить петь казачьи песни и «вместе нарисовать мечту о мире на чудесной планете». Пока взрослые не могут между собой договорится, за дело сохранения мира взялись сельские дети....
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|Происшествия
|09.06.2018 20:14 (Обновлено: 09.06.2018 20:14)
Три человека пострадали, по предварительным данным, при падении с высоты в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, это случилось сегодня около половины шестого вечера на бульваре имени 30-летия Победы на строящейся церкви. По имеющимся на данный момент сведениям, там произошел обрыв троса. В результате ЧП различные травмы получили трое мужчин 19, 27 и 36 лет. Их госпитализировали в БСМП №25. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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|Общество
|09.06.2018 18:53
Своеобразный навигатор разместился у выхода со станции Волгоград-1 для помощи прибывающим в город-герой туристам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сотрудники туристического информационного центра расскажут о самых интересных местах города, помогут подобрать увлекательные экскурсионные маршруты, объяснят особенности передвижения в транспорте и многое другое. Причем языковой барьер - не проблема для работников информационного пункта. По словам руководителя центра Дениса Тимакина, они смогут поговорить с зарубежными гостями как по-русски, так и по-английски: "А, если иностранец не говорит ни на том, ни на другом языках, у нас есть специальные брошюры на немецком, французском и испанском". Уже выпущено около 150 тысяч буклетов...
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|Общество
|09.06.2018 17:28
Дважды изымать заложенную иномарку пришлось приставам в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, недавно у местного жителя за долг в 400 тысяч была изъята его “Škoda” и другое имущество. Машину передали на хранение фирме, которая дала ему деньги. Но долго у новых владельцев иномарка не задержалась. Выяснилось что сама машина была уже заложена в “Сбербанке” и приставам пришлось забирать авто у компании. Сотрудники фирмы, не горя желанием отдавать ее, не пустили пристава на территорию стоянки. Поэтому на следующий день он явился с серьезным подкреплением, транспорт был изъят и передан на ответственное хранение уже “Сбербанку”....
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|Происшествия
|09.06.2018 16:24
Долг по детским пособиям перед 320 сотрудницами фирмы “Гермес Ритейл” был погашен после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось что с декабря прошлого по март нынешнего года работницам предприятия, находящимися в декретном отпуске, не выплачивалось пособие. Сумма долга составила около трех с половиной миллионов рублей. По итогам прокурорской проверки гендиректору фирмы было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Собранные материалы надзорной были отправлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области. Там будет решатся вопрос о привлечении юрлица и его руководителя к административной ответственности. Помимо этого, надзорным ведомством поданы 15 исков о...
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