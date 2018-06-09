







Для жителей района «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в Волгограде, лето началось с праздника. Для ребят и их родителей был организован субботник в игровой форме и пиратский квест, сообщает ИА «Высота 102».













Маленькие участники праздника раскрасили большую песочницу, посеяли семена клевера и установили вместе с родителями фамильные таблички у семейных деревьев. Теперь двор «Нового Света» выглядит ещё ярче и уютнее.













Как отмечают жители, район «Новый Свет» постоянно развивается — недавно здесь появился сквер, где все соседи проводят время с детьми и общаются. Есть детский сад, магазины, игровые площадки, спортивные зоны, зимой работает каток. Часто проходят семейные праздники, где каждый может внести свой посильный вклад в развитие района.

В настоящее время в «Новом Свете» возводится четвертая очередь строительства. Новый дом повышенной комфортности планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г.