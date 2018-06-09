



Сегодня в музее-заповеднике “Сталинградская битва” прошла церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации волгоградским кадетам достигшим 14-летнего возраста. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, торжественное мероприятие состоялось в триумфальном зале. Там главный документ получили лучшие ученики специализированных полицейских и кадетских классов школ города-героя - те, кто побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Паспорта гражданина РФ им вручил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Отметим, что в Волгограде стало традицией вручать паспорта лучшим школьникам в преддверии госпраздников.

“Получение главного документа накануне важного государственного праздника значимо и показательно. Запомните этот день, как начало нового этапа в вашей взрослой жизни”, - напутствовал подростков Александр Кравченко.

“Я испытала чувство гордости и радость, когда нам вручали паспорта. Я горжусь, что стала гражданином Российской Федерации”, - поделилась впечатлениями ученица лицея №6 Анна Деребезова.











