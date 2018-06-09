



Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. От жителей Волгоградской области и Волгограда жалобы принимаются по телефону 8 (8442)-33-29-73 и электронной почте [email protected] Так же граждане могут самостоятельно заполнить короткую онлайн-анкету: https://vk.cc/89DXmh

Ситуация с повышением цен на бензин коснулась и Волгоградской области, здесь с начала года цена за литр бензина марки АИ-92 выросла примерно на 3 руб. - если в январе она составляла 39,05 руб., то уже сегодня это порядка 42 руб.

«Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России», - сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.



