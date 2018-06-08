





Смотрите сегодня в программе: чемпионат мира по футболу на подходе к Волгограду - для посетителей «жарких» матчей изготовили кепки и веера с фотографиями города - героя. Цены на нефтепродукты в Волгоградской области все так же «неприемлемо и неправильно» высоки, но уже вторые сутки стабильны. Власти Среднеахтубинского района Волгоградской области снова удивились и прозрели: подозрительный объект у всех на глазах не замечали почти год. Волгоградские врачи желают иностранным болельщикам не болеть: но на всякий случай доктора в преддверии ЧМ «подтянули» английский. Аллея памяти: в Волжском увековечили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

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