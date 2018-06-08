Don't worry: Волгоградские врачи к ЧМ-2018 заговорили на английском

В уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере вылилась история с выселением 12-летней девочки из квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2001 году ее дедушка приватизировал жилье. Но в марте 2009 года суд признал приватизацию недействительной потому, что в ней не участвовал сын собственника жилья. В то время он сидел в тюрьме. После отмены приватизации жилплощадь перешла в муниципальную собственность. Однако право муниципальной собственности на нее не зарегистрировали. И в 2016 году бывший хозяин квартиры продал ее. Новые собственники обратились в суд и тот принял решение о...

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