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Общество
 09.06.2018 03:36

Don't worry: Волгоградские врачи к ЧМ-2018 заговорили на английском



Персонал больницы №25 скорой медицинской помощи - базового медицинского учреждения во время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу - прошел ускоренное обучение английскому языку. Несколько месяцев врачи, которым предстоит дежурить на стадионе и принимать иностранных пациентов по скорой и неотложной помощи, готовились к массовому наплыву в Волгоград гостей из разных стран мира. Чему научились волгоградские врачи к ЧМ - в видеоматериале ИА "Высота 102".

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Смотрите сегодня в программе: чемпионат мира по футболу на подходе к Волгограду - для посетителей «жарких» матчей изготовили  кепки и веера с фотографиями города - героя. Цены на нефтепродукты в Волгоградской области все так же «неприемлемо и неправильно» высоки, но уже вторые сутки стабильны. Власти Среднеахтубинского района Волгоградской области снова удивились и прозрели: подозрительный объект у всех на глазах не замечали почти год. Волгоградские врачи желают иностранным болельщикам не болеть: но на всякий случай доктора в преддверии ЧМ «подтянули» английский. Аллея памяти: в Волжском увековечили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят...
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Политика 08.06.2018 18:56

В Волгоград на слете «Единой России» собрались представители восьми регионов Проекты «Единой России» –  это главный инструмент для реализации поставленных политических задач. Об этом сегодня в Волгограде на заседании межрегионального координационного совета «Единой России» по ЮФО  заявила депутат Госдумы, замруководителя совета Анна Кувычко.  Она выступила перед однопартийцами из восьми регионов федерального округа с докладом о проектной деятельности «ЕР». Мероприятие прошло под председательством руководителя МКС в ЮФО, депутата Госдумы Константина Бахарева. Участие во встрече также принял заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов. Напомним, в декабре 2017 года на съезде партии «Единая Росссия»...
Прочитана: 3218 раз
Общество 08.06.2018 17:12

Волгоградцам пообещали, что «бешенство» АЗС не приведет к удорожанию проезда в общественном транспорте Массового и резкого повышения цен на проезд в городском транспорте в муниципалитетах Волгоградской области не произойдет.  Так считает председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству  Дмитрий Калашников, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента. Комментируя ситуацию с  повышением стоимости ГСМ, депутат отметил, что около 70% основных автобусных маршрутов, например, в Волгограде, осуществляют свою деятельность по регулируемым тарифам. «То есть у перевозчиков, в том числе у государственных и муниципальных предприятий, нет права повышать цены на проезд без согласования с властями. Да, есть компании, работающие по нерегулируемым тарифам, то есть частные транспортные...
Прочитана: 1813 раз
Спорт 08.06.2018 16:16

Новый тренер “Ротора-Волгограда” оставил "четвертинку" старой команды Семеро игроков из основного состава “Ротора-Волгограда” перезаключили договоры с клубом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба.  Новые контракты подписали Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин. О дальнейшей судьбе других игроков пока официально не сообщается. Сейчас команда с новым главным тренером Робертом Евдокимовым отправилась на первые сборы которые проходят в Краснодарском крае в поселке Абрау-Дюрсо. Известно, что с ними поехали игроки молодежного состава -  вратарь Владислав Лизенко и полузащитник Николай Кузнецов. Также на “смотрины” отбыла  большая группа футболистов, ранее выступавших за другие клубы. Ранее ИА "Высота 102" сообщало,...
Прочитана: 1654 раз
Телеком 08.06.2018 16:00

В Волгограде детскую железную дорогу обеспечили Wi-Fi В Волгограде «МегаФон» обеспечил беспроводным интернетом Приволжскую детскую железную дорогу. Для устойчивого соединения внутри вокзала установлено 12 Wi-Fi-точек. Каждая из них поддерживает до 50 одновременных подключений со скоростью передачи данных 2 Мбит/с, сообщили ИА "Высота 102" в компании.  Детская железная дорога находится у площади Чекистов и является подразделением «взрослой» Приволжской железной дороги. Ее открытие состоялось 2 мая 1948 года с целью подготовки юных железнодорожников. Почти 40 лет дорога не функционировала. Вторую жизнь обрела в июне 2017 года, после глобальной реконструкции. На данный момент в распоряжении юных транспортников –...
Прочитана: 1195 раз
Расследования 08.06.2018 15:59

В уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере вылилась история с выселением 12-летней девочки из квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в 2001 году ее  дедушка приватизировал жилье.  Но в марте 2009 года суд признал приватизацию  недействительной потому, что в ней не участвовал сын собственника жилья. В то время он сидел в тюрьме.   После отмены приватизации жилплощадь  перешла в  муниципальную  собственность. Однако право муниципальной собственности на нее не зарегистрировали. И в 2016 году бывший хозяин квартиры продал ее. Новые собственники обратились в суд и тот принял решение о...
Прочитана: 1608 раз
Общество 08.06.2018 15:50

В Волгограде на треть выполнили план по ремонту улиц За первые два месяца дорожно-строительного сезона  специализированные организации выполнили порядка 30% от запланированного на 2018 год объема работ в городе-герое. Сегодня работы ведутся одновременно на 37 объектах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. На первую улицу – имени Глазкова в Центральном районе Волгограда – дорожная техника вышла уже 4 апреля. Сегодня на данном объекте завершается финальный этап реконструкции – бригады подрядной организации укладывают последние метры верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Следом за улицей Глазкова дорожная техника вышла еще на 15 объектов во всех районах города. На большинстве из них работы также подходят к завершению. В списке автодорог,...
Прочитана: 917 раз
Общество 08.06.2018 15:14

ГК "Чистый город" в Волгограде пополняет парк коммунальной техники новыми спецмашинами Более 20 единиц новой коммунальной техники прибыли в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", спецмашины, предназначенные для уборки и перевозки отходов, пополнили автомобильный парк ГК "Чистый город". Это уже вторая партия спецмашин, а всего в Волгоград до конца месяца поступит 50 единиц новой коммунальной техники. Среди новых поступлений - компактные мусоровозы на базе Газели "Next", предназначенные для работы в городских условиях с обилием маленьких улочек, арок и узких проездов, мусоровозы с заниженной загрузкой, которые будут без проблем проезжать под линиями электропередач в сельских поселениях, где провода часто располагаются достаточно низко,...
Прочитана: 1460 раз
Общество 08.06.2018 15:09

Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев Предстоящий ЧМ по футболу может стать особенным не только для любителей футбола, но и для бездомных животных. Волгоград стал участником благотворительного проекта "Найди в России друга", который поможет питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. В проекте примут участие и волгоградские волонтеры.  Анжела Макарова, директор волгоградского питомника "ДИНО" рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о том, как будет реализовываться этот проект. «На тридцать наших питомцев уже готовы все необходимые документы, им сделаны прививки. Дело осталось за малым - прочипировать животных и найти людей, готовых их приютить. Это самое сложное для нас – донести информацию до гостей города о собаках,...
Прочитана: 3204 раз
Расследования 08.06.2018 15:03 (Обновлено: 08.06.2018 16:24)

Прокуратура добилась увольнения сотрудницы детского сада, которая имела судимость. В Камышине в "Госселекционном детском саду" 50-летняя женщина  трудилась в  должности инженера по охране труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что сотрудница ранее работала в этом же детском саду заведующей, но была уволена в связи с вынесением обвинительного приговора за мошенничество с использованием своего служебного положения. Но, несмотря на уголовное прошлое, женщину вновь приняли на работу в детсад. причем на должность,  по которой у нее отсутствовало специальное образование. Камышинская городская прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла представление об их устранении, сотрудница была...
Прочитана: 1130 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53 (Обновлено: 08.06.2018 14:13)

Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину Останки еще 32 советских воинов близ поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской обнаружены поисковиками  региональной  общественной организацией «Наследие» Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения  по увековечению памяти погибших при защите Отечества. По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, - сообщает ИА «Высота 102», - установлены имена нескольких из них, в том числе считавшегося  без вести пропавшим уроженца Кичменгско-Городецкого района Вологодской области  Петра Васильевича Зауткина. Уже восемь лет подряд сюда, в Городищенский район, приезжают поисковики из самых дальних уголков...
Прочитана: 1564 раз
Спорт 08.06.2018 13:24

Волгоград порадует футболистов и болельщиков ЧМ подарками с местным колоритом Обладателями по-особому оформленных картонных кепок с большим козырьком для защиты от яркого солнца и практичных вееров станут все болельщики на «Волгоград Арене», где 18 июня стартуют матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Администрация Волгоградской области подготовила креативные сувениры и для всех членов сборных команд  стран-участниц. Футболистам среди всего прочего преподнесут кубики-трансформеры, на каждой грани которых можно увидеть фотографии с видами Волгограда и основными достопримечательностями.   На кепках и веерах также изображено все, чем город-герой гордится. Это и памятники архитектуры,...
Прочитана: 3825 раз
Спорт 08.06.2018 13:22

Новым тренером “Ротор-Волгоград-2” стал Игорь Меньщиков. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе волгоградского футбольного клуба. 48-летний специалист является воспитанником волгоградского спортинтерната. Свою футбольную карьеру он начал в "Роторе". В его составе стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Позже играл в липецком “Металлуре”, раменском “Сатурне”, казанском “Рубине” и ряде других клубов. Игровую карьеру завершил во владимирском “Торпедо”.  С 2008 по 2009 годы тренировал  “Ротор”. Последние пять лет Игорь Меньщиков  тренировал ижевский “Зенит”. На посту главного тренера “дубля” “Ротора-Волгограда” Игорь Меньщиков сменил Эвальда Фролова.
Прочитана: 858 раз
Экономика 08.06.2018 13:11

В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетей В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали. На эти цели  ООО «Волжские тепловые сети»   выделило в текущем году почти 190 млн рублей. На улице Химиков реконструируют в ближайшее время более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Подрядной организацией уже выполнено 40% работ. Как пояснил ИА «Высота 102»   главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, на данном объекте происходит реконструкция тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. Помимо замены изоляции, здесь выполняется компенсатор для нормального...
Прочитана: 1816 раз
Расследования 08.06.2018 13:01

Решением Дзержинского районного суда удовлетворен иск прокурора Волгограда о взыскании с бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жилье-46» Дениса Матиенко ущерба, причиненного преступлениями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.  Как сообщалось ранее, приговором Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда Матиенко за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По его указанию управляющей организацией не в полном объеме перечислялись средства коммунальных платежей поставщику энегоресурсов – МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Общий...
Прочитана: 2591 раз


9 июня 03:36
Don't worry: Волгоградские врачи к ЧМ-2018 заговорили на английскомCмотреть видео
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8 июня 15:14
ГК "Чистый город" в Волгограде пополняет парк коммунальной техники новыми спецмашинами Комментарии9Смотреть фотографии
8 июня 15:09
Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев Комментарии19Смотреть фотографии
8 июня 12:33
В Волгоградской области двух сельских глав оштрафовали за отписки о бродячих собаках Комментарии3Смотреть фотографии
8 июня 12:10
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Рабочие со стадиона "Волгоград Арена" пошли за зарплатой в судКомментарии19
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом»Комментарии10
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