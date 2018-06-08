Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев





Предстоящий ЧМ по футболу может стать особенным не только для любителей футбола, но и для бездомных животных. Волгоград стал участником благотворительного проекта "Найди в России друга", который поможет питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. В проекте примут участие и волгоградские волонтеры.

Анжела Макарова, директор волгоградского питомника "ДИНО" рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о том, как будет реализовываться этот проект. «На тридцать наших питомцев уже готовы все необходимые документы, им сделаны прививки. Дело осталось за малым - прочипировать животных и найти людей, готовых их приютить. Это самое сложное для нас – донести информацию до гостей города о собаках, которые ищут себе хозяина. Поэтому во время чемпионата мира 2018 мы решили устроить забег-выставку "Дорога домой", который должен помочь привлечь внимание к проблеме бездомных животных как гостей чемпионата, так и местных жителей. Специально выбрали день - 24 июня - когда в городе не будет матчей и туристы, надеемся, не пройдут мимо нашей акции и даже в ней поучаствуют".

Напомним, в 2014 году в время Олимпиады в Сочи некоторые туристы забирали к себе домой животных, найденных на улицах курортного города. А всё началось с примера американского лыжника Гаса Кенуорта, который увез домой, помимо серебряной медали, нескольких дворняг из Сочи.

И в Волгограде есть удивительные истории, когда брошенные собаки и кошки находили себе хозяев за границей. Например, некоторые бездомные животные из приюта «Твори добро» в Красноармейском районе Волгограда уехали на постоянное место жительства в США, Канаду, Францию, на Кипр и в другие страны. Подтверждением тому, что жизнь после перенесенных страданий сложилась у них хорошо, служат фотографии счастливых семей с новыми питомцами.



