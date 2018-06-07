В Волгограде двое малышей пострадали при падении с высоты

Двое детей получили травмы при падении с высоты в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, в четверг около шести часов вечера со второго этажа дома №4 по улице Очаковской упал четырехлетний мальчик. С сотрясением мозга и ушибами его доставили в БСМП №7.

А около девяти вечера двухлетний ребенок, играя на детской площадке, упал с высоты полутора метров. Случилось это во дворе дома №7 по улице Штеменко. Малыш с сотрясением головного мозга госпитализирован в ту же больницу. Причины и обстоятельства происшествий уточняются.



