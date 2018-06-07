Первую тройку кандидатов в Волжскую городскую думу возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было озвучено единороссами на встрече губернатора с участниками праймериз, регионального политсовета «ЕР, которая в эти минуты проходит в актовом зале ВАГС. В тройку также вошли Сергей Бологов - директор филиала ПАО «РусГидро- Волжская ГЭС» и Вера Лазарева, председатель городской общественной организации «Школа социальной активности». Андрей Бочаров отметил, что в первые тройки в Волгограде и в Волжском по итогам праймериз вошли «заслуженные и понятные Волгоградской области люди». Напомним, в качестве «паровозов» предвыборного списка в Волгограде назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ ГДЮЦ Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников.

Глава региона высоко оценил результаты предварительного голосования и пояснил, почему, например, именно эти люди возглавили список кандидатов в депутаты гордумы в Волгограде. В частности, на алюминиевом заводе возродили производство, ГДЮЦ – потому что вернули к жизни дом пионеров, а МЧС – потому что спасатели везде, где нужна помощь.



