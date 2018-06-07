Волгоград приготовил гостям ЧМ-2018 арбузный мед и масло из горчицы

Из Волгограда - с подарком. Сайт FIFA 2018 разместил перечень подарков и сувениров, которые бы напоминали гостям и болельщикам не только о ярких футбольных впечатлениях, но и о путешествии, сообщает ИА «Высота 102».

«Прекрасным подарком будут товары, сделанные из характерных для региона на Волге продуктов, - говорится в материале welcome2018.com. - Это арбузный мед или нардек, степной чай из трав и пряники «Сарепта» с тем же нардеком. Сарептский пряник знаменит тем, что подолгу не черствеет из-за особой рецептуры приготовления теста. Традицию создали немецкие колонисты, переехавшие на берега Волги во второй половине XVIII века при императрице Екатерине Великой, уроженке Пруссии. Еще в Волгограде можно купить икру осетровых видов рыб или щуки. Но самым необычным съедобным сувениром из Волгограда станет местное масло. Волгоградская область – один из мировых центров горчичного производства. Масло из горчицы продается в любом супермаркете города.

Еще один любопытный сувенир из региона на Волге – изделия из козьего пуха. В Урюпинске, райцентре Волгоградской области, есть памятник козе и предприятия, которые делают разнообразные изделия из пуха этого животного».