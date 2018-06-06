Активисты ОНФ просят закрыть опасную дорогу под Волгоградом





Жители Ерзовки бьют тревогу: автомобильная дорога по улице Промышленная, которая является единственной транспортной артерией между областным центром и частью поселка Ерзовка и по которой ежедневно проходят многотонные фуры, автомобили, общественный транспорт – под угрозой обрушения. Как заявили ИА «Высота 102» в ОНФ, представители которого выезжали на место, размытие дороги началось еще в прошлом году, а нынешней весной после таяния обильных снегов оно привело к частичному обрушению дамбы.

По словам главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, дорога находится на балансе поселения, поэтому и бремя по ее ремонту и сооружению новой сливной системы лежит на местных властях. Более того, уже составлена смета, согласно которой на эти цели необходимо изыскать более 2 млн руб. Размер поселкового бюджета на текущий год составляет всего 19 млн руб. и депутатский корпус Ерзовской гордумы не готов проголосовать за выделение этой суммы в полном объеме на ремонт одного участка автодороги.

Администрация Ерзовского городского поселения взяла на себя обязательство проводить ежедневный мониторинг состояния дороги и добиваться от местной думы выделении средств на ремонт дороги. Однако, когда это произойдет – неизвестно. В свою очередь активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области обратились в отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения ОГИБДД и прокуратуру Городищенского района с просьбой провести специальные проверочные мероприятия, получить экспертное заключение специалиста по возможному риску обрушения дороги и принять решение о ее частичном или полном закрытии.



