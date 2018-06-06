Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходов











Коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", люди просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь им избавиться от свалки химических отходов, которую перевозят из Кировского района Волгограда. "Мы живем на Волге, в красивом крае. Столкнулись с тем, что нашу природу убивают, к нам перевозят свалку химотходов из Кировского района Волгограда против воли жителей. Ситуация экологическая дошла до такой стадии, что невозможно дышать", - поделились своей проблемой светлоярцы. Инициативная группа жителей поселка записала и второе обращение, адресованное всем жителям поселка Светлый Яр. Их просят активно звонить на "прямую линию" президента, отправлять смс. "Просим вас не быть безразличными к детям, самим себе, природе. У нас есть уникальная возможность обратиться к президенту, не упустите этот шанс", - призывают светлоярцы.



