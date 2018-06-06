Волгоградские дольщики хотят передать Владимиру Путину красную папку







Дольщики ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, который завтра на прямой линии будет общаться с россиянами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, жилой комплекс должны были сдать еще в 2015 году, однако и по сей день люди не отпраздновали новоселье. Мало того, как следует из видеообращения, горожан даже не признают обманутыми дольщиками. Особые претензии за бездействие в решении их проблем волгоградцы адресовали руководству инспекции госстройнадзора Волгоградской области. И спросили у президента, как в зеленую папку, где глава государства фиксирует жалобы россиян, им можно передать красную папку со всеми отписками, которые они получали от различных ведомств и инстанций в ответ на просьбу решить их проблему.

К слову, с видеообращениями к Владимиру Путину обратились и дольщики ЖК "Парк Европейский", "АхтубаСитиПарк". Проблема обманутых дольщиков была поднята и во время общения журналистов ИА "Высота 102" с волгоградцами, которые сформулировали свои вопросы для главы государства.