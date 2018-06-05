







Незаконную схему ухода от уплаты налогов на сумму 331 миллион рублей выявили налоговые органы на АО "ВМК "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС по региону, арбитражный суд Волгоградской области и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили обоснованность претензий налоговиков.

Так, неуплата в бюджет налога на прибыль в размере 331 миллиона рублей была выявлена в ходе контрольных мероприятий. Из этой суммы, по данным УФНС, 298 миллионов должны были поступить в бюджет Волгоградской области. Суть схемы заключалась в умышленном увеличении расходов на суммы процентов и курсовых разниц по кредиту, фактически не используемому для осуществления деятельности предприятия.

Кроме того, данная схема позволила налогоплательщику завысить сумму убытка в проверяемый период на 1 миллиард 161 миллион рублей с целью уменьшения налога на прибыль к уплате в бюджет в последующих периодах.

В УФНС по региону сообщили, что материалы проведенной проверки направлены в СУ СКР по региону и прокуратуру Волгоградской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в рамках ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).



