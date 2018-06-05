На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину

Какой вопрос волгоградцы хотели бы задать президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 7 июня и будут ли они пробовать дозвониться и «достучаться» до главы государства во время его общения с россиянами? Об этом спросили журналисты ИА «Высота 102» жителей региона на улицах города-героя. Корреспонденты пообщались почти с двумя сотнями жителей, в том числе – и методом телефонного опроса и определили главные темы, которые волнуют волгоградцев – это зарплаты и пенсии, вопросы медицинского обслуживания, цены на бензин, проблемы долевого строительства и т.д. Также опрошенные жители хотели бы задать вопрос главе государства о состоянии дорог, по благоустройству, а...

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