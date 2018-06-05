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Происшествия
 05.06.2018 21:28

На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину

Ребенок пострадал, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около шести часов вечера в поселке Водстрой легковая машина сбила восьмилетнего школьника. Ребенок с черепно-мозговой травмой госпитализирован в БСМП №7. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Политика 05.06.2018 20:28

Какой вопрос волгоградцы хотели бы задать президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 7 июня и будут ли они пробовать дозвониться и «достучаться» до главы государства во время его общения с россиянами? Об этом спросили журналисты ИА «Высота 102» жителей региона на улицах города-героя. Корреспонденты пообщались почти с двумя сотнями жителей, в том числе – и методом телефонного опроса и определили главные темы, которые волнуют волгоградцев – это зарплаты и пенсии, вопросы медицинского обслуживания, цены на бензин, проблемы долевого строительства и т.д.  Также опрошенные жители хотели бы задать вопрос главе государства о состоянии дорог, по благоустройству, а...
Прочитана: 694 раз
Аналитика 05.06.2018 20:13

Смотрите сегодня в программе: не только рядовые жители, но и власть тоже шокирована ценами на нефтепродукты - администрация региона и местные депутаты готовы обратиться в федеральный центр. Скоро «прямая линия» с президентом: рядовые волгоградцы назвали повышение цен на бензин одним из самых волнующих вопросов. В суд за зарплатой: поработав на строительстве «Волгоград Арены» рабочие пытаются взыскать деньги с субподрядчиков. Футбольные краски: лица действующих лиц предстоящего чемпионата мира украсили бетонный забор в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 3824 раз
Политика 05.06.2018 19:04

В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату Волоцкову Главный единоросс Волгоградской гордумы, похоже, идет по стопам скандального экс-градоначальника Романа Гребенникова. Как стало известно ИА «Высота 102», в кулуарах власти региона из уст в уста передается сенсация: замглавы Волгограда Алексей Волоцков якобы удостоен письменной благодарности президента России, происхождение которого вызывает вопросы… Сам нардеп, комментируя ситуацию информагентству,  заявил, что не располагает информацией о благодарственном письме президента в свой адрес. «Если вручат, буду признателен. Я работал на всех президентских кампаниях Владимира Владимировича,...
Прочитана: 6063 раз
Общество 05.06.2018 18:07

Жилищная инспекция Волгограда выдала предписание управляющей компании по итогам проверки состояния дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ходе надзорных мероприятий выявлено скопление мусора в чердачном помещении, повреждение шиферной кровли. Кроме того, на фасаде дома имеются надписи, у входных групп подъездов № 1 и № 3 разрушены ступени. По итогам проверки управляющей организации выдано предписание со сроком исполнения до середины августа этого года. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на крыше дома №16 по ул. Ким годами складировался строительный мусор в виде шифера и кирпичей от разрушенных...
Прочитана: 909 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.06.2018 16:54

Сегодня в Тамбове стартовал автопробег, конечным пунктом которого станет город воинской славы – Калач-на-Дону  Волгоградской области.  В мероприятии  принимают участие представители общественных организаций региона, студенты, кадеты, журналисты – всего около 50 человек. Цель автопробега — знакомство с военной историей города, сыгравшего огромную роль в Сталинградской битве: именно в Калачевском районе 23 ноября 1942 года в рамках операции «Уран»  замкнулось кольцо вокруг 6-й армии вермахта.  Как подчеркнули в правительстве Тамбовской области, - сообщает ИА «Высота 102», - мероприятие пройдет в 17-й раз под неизменным девизом  «Никто не забыт, ничто не забыто».   
Прочитана: 744 раз
Общество 05.06.2018 16:45

Специальное помещение для проведения осужденными заслуженных отпусков Суровикинский районный суд обязал  оборудовать исправительную колонию №19. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для такого решения стали материалы проверки, проведенной специализированной прокуратурой. Как пояснили в надзорном ведомстве,  по закону  работающим осужденным должен даваться ежегодный оплачиваемый отпуск, который они должны проводить в  специальных благоустроенных помещениях. Там должны быть прихожая, жилая комната, кухня, душевая с санузлом, мебель и все необходимое для быта. Отсутствие этих помещений в ФКУ ИК-19 лишало такого отдыха более 320 человек.
Прочитана: 940 раз
Общество 05.06.2018 16:38

В Волгограде ждут бывшего зампредседателя правительства РФ Сегодня в Волгоград прилетает  руководитель Оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, бывший заместитель премьер-министра РФ, ныне – председатель фонда «Сколково» проведет совещание на предмет готовности Волгограда к проведению матчей чемпионата мира по футболу, посетит объекты, возведенные в городе-герое для приема гостей и болельщиков. 
Прочитана: 2322 раз
Расследования 05.06.2018 16:26

Уголовное дело председателя думы Краснослободска Андрея Бондарева, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, в августе прошлого года к нему  обратилась знакомая, которая  попросила его посодействовать в смене категории земельного участка – с зоны специального назначения на зону застройки объектами личных подсобных хозяйств. Глава думы  запросил за свои услуги 200 тыс.рублей. При этом принятие такого решения осуществлялось коллегиально и не входило в его личную компетенцию. Напомним, Бондарева задержали при передаче денег. Свою вину он полностью признал. Расследованием уголовного дела занимались...
Прочитана: 3828 раз
Расследования 05.06.2018 15:52

Осужденному за мошенничество жителю Волжского Дмитрию Кочетову ужесточили наказание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее Дмитрия Кочетова и Сергея Голубинцева городской суд Волжского признал виновными в серии мошенничеств.  Под видом кредиторов они давали объявления о предоставлении займов под залог. Далее они обманом убеждали своих клиентов, для “упрощения процедуры”  оформить сделку купли-продажи квартиры вместо договора займа. Также Кочетов продал по поддельной доверенности квартиру своей сестры. Ущерб ее покупателю составил порядка 4 миллионов рублей.  Как рассказала информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2011 по 2014 годы под видом выдачи хозяевам  квартир...
Прочитана: 700 раз
Экология 05.06.2018 15:52

Администрацию Иловатского сельского поселения Старополтавского района обязали в трехмесячный срок разработать и утвердить генеральную схему очистки населенных пунктов от отходов. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Старополтавский районный суд, рассмотрев исковые требования прокурора района. Бездействие администрации в части неприятия мер по разработке генеральной схемы очистки населенных пунктов сельского поселения от отходов признано незаконным. В суде надзорное ведомство указало, что очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Отсутствие разработанной и утвержденной генеральной схемы работы в этом направлении может привести к возникновению несанкционированных и неконтролируемых свалок...
Прочитана: 618 раз
Культура 05.06.2018 15:43

Книга  «Бессмертный Сталинград», автором которой является почетный гражданин Волгоградской области, народный учитель России, Герой Труда России Юрий Васильевич Лепехин, презентована на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве при поддержке депутата Госдумы Анны Кувычко. Как сообщили в пресс-службе парламентария, издание  вызвало живой интерес и отклик у собравшихся участников диалога «Великий поворот в Великой Отечественной: от Сталинграда до Курска», в котором приняли участие историки, ветераны войны, дети Сталинграда, журналисты. Анна Кувычко назвала книгу учебником жизни от Народного учителя. Она убеждена, что это  уникальное издание должно стать массовым пособием для проведения уроков Победы во всех учебных заведениях России. ...
Прочитана: 704 раз
Расследования 05.06.2018 15:29

Уголовное дело возбуждено из-за потери  изъятого охотничьего ружья в Городищенском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2011 году  инспектор лицензионно-разрешительной работы местного ОВД изъял у городищенца охотничье оружие. Это произошло из-за того, что тот нарушил срок его перерегистрации. Но в дежурную часть изъятое ружье так и не поступило. Более того, до сих пор неизвестно, где оно находится. Тому, кто окажется виновным в его потере, грозит до 12 лет тюрьмы.   Уголовное дело расследуют сотрудники СО по Городищенскому району СУ СК России по Волгоградской области. 
Прочитана: 966 раз
Экономика 05.06.2018 14:34

Прокуратура проверит обоснованность повышения цен на бензин в Волгоградской области Вопрос роста цен на горюче-смазочные материалы был поднят на заседании  постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области губернатором региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. «В последний месяц отмечается значительный рост цен на горюче-смазочные материалы. Стоимость ГСМ выросла по некоторым заправочным комплексам до 10% за месяц, — сказал Андрей Бочаров. — У нас дизель — 1,6%, бензин 92-й — 7,3%, 95-й — 7,5% только за месяц. По некоторым автозаправочным комплексам рост составил на отдельные виды топлива до 10%. Это очень серьёзное повышение за месяц. Такое увеличение может негативно повлиять на окончание...
Прочитана: 3586 раз
Происшествия 05.06.2018 14:02

Тело второго молодого человека, утонувшего накануне вечером, подняли водолазы. Об этом  ИА “Высота 102” сообщили в ГКУ “Служба спасения” Волгоградской области. По предварительным данным, его обнаружили между 8 и 9 причалом. Напомним, в понедельник вечером поступило сообщение о  том, что у причалов на Центральной набережной утонули двое молодых людей. Как рассказал информагентству и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области  Владимир Суров, молодые люди, одному из них было 20 лет, другому 24 года, по-видимому,  пошли купаться. Оба нырнули в воду, но та была очень холодной. Вероятно,  у них начало сводить ноги и они вынырнули в нескольких...
Прочитана: 3477 раз
Общество 05.06.2018 13:56

На время ЧМ-2018 ДПС Волгограда усилили полицейские Астрахани и еще четырех регионов Безопасность волгоградских дорог на время ЧМ-2018 вместе с сотрудниками ДПС Волгограда обеспечат их коллеги из других регионов. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в город уже прибыли  дополнительные наряды ДПС из Липецкой, Оренбургской, Астраханской, Воронежской и Саратовской областей. Они уже приступили к несению службы. Отметим, что прикомандированные сотрудники обладают теми же правами, и выполняют те же обязанности, что и их волгоградские коллеги. Напомним, усиленные меры безопасности действуют в области с 25 мая и до конца Чемпионата Мира по футболу. В регионах, где проходят матчи Чемпионата, временно запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и...
Прочитана: 1472 раз


5 июня 21:28
На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину
5 июня 20:28
Волгоградцы хотят спросить президента России о медицине, зарплате и бензине Комментарии2Cмотреть видео
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