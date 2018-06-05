





Смотрите сегодня в программе: не только рядовые жители, но и власть тоже шокирована ценами на нефтепродукты - администрация региона и местные депутаты готовы обратиться в федеральный центр. Скоро «прямая линия» с президентом: рядовые волгоградцы назвали повышение цен на бензин одним из самых волнующих вопросов. В суд за зарплатой: поработав на строительстве «Волгоград Арены» рабочие пытаются взыскать деньги с субподрядчиков. Футбольные краски: лица действующих лиц предстоящего чемпионата мира украсили бетонный забор в центре Волгограда.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.



