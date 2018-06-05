На юге Волгограда задержали серийного грабителя





Волгоградца, подозреваемого в совершении серии ограблений, задержали сотрудники полиции Красноармейского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник на территории района мужчина четырежды нападал на женщин и вырывал у них из рук сумки с деньгами и телефонами. Волгоградки лишились около четырех тысяч рублей, четырех телефонов, документов и банковских карт.

По горячим следам задержали 30-летнего безработного рецидивиста. Сейчас он взят под стражу и вскоре будет рассматриваться вопрос о его аресте. Стражи порядка, также устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статье “Грабеж”. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Всех, кто пострадал от действий задержанного, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 93-01-11 (дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду), 62-40-20 - дежурная часть отдела полиции № 8 (Красноармейский район) Управления МВД России по городу Волгограду, 93-76-83 и 93-76-62 – уголовный розыск отдела полиции № 8 У МВД России по городу Волгограду.







