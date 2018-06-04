Смертельное ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на трамвайных путях между остановками “Заводоуправление” и “Волгахимремонт” столкнулись грузовик “Shaanxi” и “Daewoo Nexia”. На данный момент известно, что 64-летний водитель легковушки выехал на перекресток улицы 40 лет ВЛКСМ, и проспекта Автодорожный на красный свет. При столкновении водитель “Nexia” погиб.

Как уточнили информагентству в пресс-службе городской администрации, из-за происшествия трамваи №11 ходят от конечной остановки “Судоверфь” и разворачиваются у депо №3. Также были направлены дополнительные автобусы до остановки “Каустик”.