Волгоградская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения дельталета

Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения дельталета МД-50ВГ в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, дельталет осуществлял авиационно-химические работы по обработке земель сельхозназначения. В результате крушения воздушное судно разрушено, пилот погиб. Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Сотрудниками Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль. Причины падения дельталета устанавливаются.

По уточненным данным, дельталет упал сегодня около шести утра. Причиной ЧП могла стать ошибка управления мотодельтопланом. Как рассказали ИА "Высота 102" местные жители, трагедия случилась на границе поля и лесопосадки. По некоторым данным, мотодельтоплан задел крылом верхушки деревьев. Погибший - житель Руднянского района.

Отметим, что это второй подобный случай за последние десять дней. Так, вечером 27 мая, самолет СП-30 упал во Фроловском районе в окрестностях Дудаченского сельского поселения. Тогда в авиакатастрофе погиб 40-летний пилот. Самолет также занимался обработкой полей.



