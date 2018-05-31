В Волгограде детские стоматологи развенчивают «зубные» мифы

Заброшенная стройка в квартале жилых домов по улице 50 лет Октября, 17, много лет очень беспокоит волгоградцев, проживающих в Красноармейском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» Елена Миронова, представитель общественной организации «Местная петиция», забор вокруг строительства разваливается, проход на территорию открыт для всех. Рядом находятся три школы и детский сад. «А там и прутья железные торчат и вообще черт ногу сломит, - говорит Елена. - Почему такое ощущение, что пока какой-нибудь несчастный случай не произойдет, никто на это внимание не обратит? Поэтому мы обращаемся и к застройщику, и к власти: пожалуйста, огородите стройку! Всем от этого лучше будет». ...