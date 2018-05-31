





Смотрите сегодня в программе: в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгограда очередной уголовный скандал с пропажей денег жителей. Сложно, но возможно: в хищении десятков миллионов рублей из бюджета Волгоградской области заподозрили бизнесмена из Москвы. Да будет ФНЛ: «Ротор-Волгоград» попал в список потенциальных участников футбольной национальной лиги следующего сезона. Кто волонтер?: молодежные активисты - добровольцы и губернатор Волгоградской области обменялись зарядами бодрости и позитива в преддверии чемпионата мира по футболу. Ведь красота же!: в новом парке у подножия Мамаева кургана запустили световые инсталляции.

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