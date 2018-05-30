В Волгоградской области главу поселения оштрафовали за спиленное в лесополосе дерево

Накануне вечером около 21.30 в Красноармейском районе Волгограда в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение мотоцикла и ВАЗ-2115 с татарстанскими номерами произошло на пересечении улиц командира Рудь и Довженко. Молодой человек, получивший многочисленные травмы, скончался до прибытия кареты «Скорой помощи». Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, виновником смертельной аварии мог явиться 44-летий водитель «Lada Granta», который при повороте на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Honda». В удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где в него и врезалась «пятнашка». Напомним, 18 мая в Центральном районе в автоаварии также погиб мотоциклист и его спутница....

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