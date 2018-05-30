|Экология
|30.05.2018 14:01
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях
Кто «крышует» незаконные тепличные хозяйства, заполонившие прибрежные зоны в Волгоградской области? Этим вопросом задались депутаты Волгоградской областной думы, заслушав доклады контрольно-надзорных органов по этой пока «непробиваемой» теме. В зале заседаний регпарламента накануне присутствовали руководители и заместители полиции региона, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора. Представители профильных структур впервые публично отчитались о том, как они борются в засильем так называемых китай-городов в Иловлинском, Городищенском, Ольховском и других районах области. Впервые также прозвучало слово «коррупция» применительно к данной проблеме.
Смелое предположение сделал парламентарий Александр Осипов, по мнению которого «данная экономическая схема построена на коррумпированном и преступном извлечении выгоды из варварского потребления природных ресурсов».
«Год назад на одном из совещаний один из заместителей руководителя природоохранного ведомства заявил, что при изъятии 49 насосов им поступил звонок «от погон» и пришлось насосы вернуть. Когда я попросил назвать конкретные фамилии, мне ответили, что боятся», - рассказал Осипов. По мнению депутата, речь идет «о серьезной системе сложившихся отношений внутри группы лиц, в том числе должностных». Присутствовавшего на совещании замначальника полиции ГУ МВД по региону Александра Прядко выступление депутата не удивило, а даже воодушевило. «Информацию принимаем. Исключительно вам благодарны», - заявил полковник. Говоря о масштабах серого тепличного бизнеса в регионе, представитель главка МВД отметил, что это производство далеко не всегда примитивное – в него кто-то вкладывает инвестиции, и это видно невооруженным взглядом. По словам силовика, далеко не всегда в бескрайних полях области стоят хилые «избушки», сколоченные из досок и пластика. Есть, к примеру, собственники участков, во владении которых сразу 500 парников, причем современно оснащенных. Всего с начала 2018 года сотрудники ГУ МВД по региону дважды наведывались в китайские теплицы – задержано 400 нелегалов, выявлено свыше 1200 нарушений в сфере использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей. Правда, нардепов озвученные цифры не впечатлили – рейды по-прежнему носят точечный характер и решению проблемы, увы, не способствуют.
От представителей проверяющих структур депутаты хотели услышать главное – какие конкретные меры предпринимает каждая из них для того, чтобы раз и навсегда покончить с подпольным агробизнесом. Позиция отдельных представителей ведомств депутатов привела в замешательство. К примеру, замруководетеля управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина неустанно повторяла, что их специалисты ни разу не приезжали в китай-города лишь потому, что не поступало обращений от местных органов власти и жалоб от населения. Депутаты назвали Климину марсианкой, а кто-то даже предложил задуматься о необходимости смены руководства структуры.
Исполняющий обязанности Волгоградского природоохранного прокурора Руслан Гасанов также не порадовал законодателей содержательным докладом. «Прокуратура является не контролирующим, а надзорным органом. Наша роль является координирующей. При этом эта работа должна быть системной. Соответственно, в этом направлении сейчас двигаемся», - уверенным голосом заявил Гасанов, так и не прояснив ситуацию. Сколько ни пытались народные избранники получить от прокурора конкретные данные об итогах проводимых проверок, внятных пояснений от него так и не поступило.
У руководителя управления Росприроднадзора по региону Сергея Васильева парламентарии поинтересовались, выезжал ли хоть раз инспектор ведомства вместе с представителями Центра лабораторного анализа в теплицы для забора проб грунта? Ответ оригинальностью не отличался - за пять месяцев текущего года обращений не поступало».
Более предметным оказалось выступление замруководителя межрегионального управления Россельхознадзора Виталия Цепляева, который рассказал о семи выездах в этом году его сотрудников в «целлофановые города». Представители ведомства объехали 12 земельных участков в Городищенском и Иловлинском районах. В каждом случае, по словам Цепляева, усматриваются признаки административного правонарушения. Всего было отобрано 19 почвенных образцов, а также агрохимикаты, для проведения анализа. «До середины июня планируется отработать все земельные участки Иловлинского и Городищенского районов», - отметил представитель ведомства.
Если лабораторные анализы покажут превышение предельно допустимых показателей в почве, то, в теории, собственникам земельных участков грозят административные штрафы. Однако и здесь есть серьезные проблемы. Так, по словам Виталия Цепляева, у шести из девяти участков, как заявили в Росреестре, отсутствуют правообладатели. Выходит, что наказывать формально некого. У депутатов тут же родилось радикальное предложение загнать на теплицы бульдозеры – и дело с концом.
Исследуются в настоящее время в лаборатории Россельхознадзора и образцы тепличных растений, выращенных заботливыми руками гастарбайтеров. Уже известны первые результаты – в составе стеблей и листьев содержится химикат процимидон, который с 2012 года запрещен на территории России. Специалисты ведомства передали тревожную информацию в региональное управление Роспотребнадзора. Председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова забила тревогу - урожай китайских томатов и огурцов может быть опасен для здоровья, вплоть до развития онкологических заболеваний.
В процессе совещания у депутатов начала вырисовываться истинная картина происходящего. Но белых пятен на ней пока гораздо больше, чем собранных пазлов. Вот и глава Иловлинского района Александр Егоров разводит руками – недавно из районного подразделения полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела в отношении владельца нелегальных теплиц. «В связи с тем, что товарищ Селиванов передал товарищу Грошеву в аренду земельный участок, где для личных нужд вместе с узбеками он выращивает овощи в 500 теплицах, то нет оснований для возбуждения уголовного дела. Огромное количество китайского овощного контрафакта выплескивается на рынок. И пришло время поговорить о том, что нам нужно защищать людей от законов, написанных Государственной думой и юристов, которые их трактуют», - жестко высказался о наболевшем Егоров.
Выступающий слегла потроллил депутатов, напомнив о приближении очередных выборов в областную думу. Осталось не так много времени, с улыбкой заметил глава района, «чтобы что-то порешать». Сейчас же власть, по его словам, публично демонстрирует свою несостоятельность. Однако с представителями надзорных и контролирующих органов, которые обвиняют органы местного самоуправления в пассивности, он в корне не согласен. Егоров заявил, что в эти структуры власти муниципального образования не раз отправляли обращения и жалобы. Председатель Экосовета при областной думе Ирина Соловьева кивнула в подтверждение слов коллеги, добавив, что у нее есть копии документов. «Выходит, нам здесь врут?», - задался риторическим вопросом депутат Осипов, указывая на основных докладчиков совещания.
Почему так долго решение проблемы не сдвигается с места, почему профильные ведомства реагируют на сигналы «SOS» со скрипом – пока можно только догадываться и фантазировать в отсутствие конкретных фамилий виновных лиц и уголовных дел в отношении них. Очевидно одно, что целлофановые теплицы приносят своим тайным владельцам и еще более тайным покровителям большие деньги. Только с одной такой теплицы (которых в регионе сотни, если не тысячи), по оценкам специалистов, доход за сезон составляет 1 млн рублей. Затраты при этом минимальны – тонны речной воды качаются бесконтрольно, а стало быть бесплатно, мусор не вывозится, полиэтилен и упаковки от химикатов закапываются прямо на месте, налоги за нелегальных мигрантов платить не нужно, земля зачастую никому не принадлежит, а значит тоже дармовая – не бизнес, а сказка. Страшная сказка, конец которой почему-то никак не настает.
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|Общество
|30.05.2018 16:58
Партию запрещенного к ввозу на территорию РФ сыра в количестве 5,5 кг задержали, а затем уничтожили в Волгограде путем сожжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сыр "Дорблю" производства Германии, сыр "Frico" производства Голландии и сыр "Ольтермани" производства Финляндии поставлен из стран, на которые был наложен запрет в соответствии с Указом Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Участие в выявлении санкционной продукции принимали также сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры и Астраханской таможни.
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|Расследования
|30.05.2018 16:49 (Обновлено: 30.05.2018 16:52)
Руководителя "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест" (ИНН 3441036060) Анну Драгунову отправили в СИЗО. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня принял Центральный районный суд Волгограда. Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено после исчезновения крупной суммы денег, собранных с жильцов в оплату коммунальных услуг. По сведениям информагентства, с середины 2015 по январь 2018 со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов...
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|Происшествия
|30.05.2018 16:26 (Обновлено: 30.05.2018 16:53)
Шесть автомобилей столкнулись сегодня на трассе "Волгоград-Москва" в Михайловском округе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате ДТП пострадали три человека - две женщины и 13-летний подросток. Авария произошла на 806 км федеральной трассы на участке с реверсивным движением, оборудованным дорожными знаками. По предварительной информации, водитель грузовика "Volvo" врезался в автомобиль "ВАЗ 2110", замыкающий очередь на проезд участка с ограниченным движением. От удара легковушка врезалась впереди стоящую машину, а затем по цепочке в ДТП оказались в общей сложности вовлечены шесть машин, в том числе "Lada Largus", "Niva Chevrolet", "Opel" и "ГАЗель". Все пострадавшие -...
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|Экология
|30.05.2018 15:36 (Обновлено: 30.05.2018 16:23)
Подозрительный объект капитального строительства, возводимый ударными темпами в поселке Рыбачий Среднеахтубинского района, признан самовольным. Такое решение вынесла комиссия по вопросам самостроя на территории муниципального образования. Об этом ИА «Высота 102» сообщил первый замглавы администрации района Анатолий Кузьмин. «До конца этой недели будет подан иск в Краснослободский районный суд о приостановке строительства и сносе данного строения», - пояснил чиновник. Примечательно, что объект из металлоконструкций и силикатного кирпича на улице Центральной в хуторе Рыбачий возводится уже не первый месяц. Площадь участка составляет 17 соток. По подозрениям местных жителей, по-соседству с ними может появиться цех для хранения замороженных продуктов или даже...
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|Общество
|30.05.2018 15:11
Налоговая инспекция должна перечислить вдове скончавшегося жителя Волгограда неполученный им имущественный вычет за покупку жилого дома. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, принял Советский районный суд. С иском обратилась прокуратура района, проводившая проверку по жалобе вдовы. В августе прошлого года женщина обратилась в МИ ФНС России №10 по Волгоградской области с заявлением о предоставлении ей, как наследнице покойного супруга, налогового имущественного вычета в связи с приобретением жилья. Однако налоговым органом в удовлетворении требований было отказано. В суде установлено, что муж заявительницы реализовал свое право на получение имущественного налогового вычета за 2016 год путем...
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|Расследования
|30.05.2018 14:19
Соседи погибшего в Волгоградской области малыша поделились жуткими подробностями его жизни с родной мамой
Сегодня во Фролово состоятся похороны трехлетнего Коли, который умер из-за разрыва селезенки после сильного удара. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, живущие по-соседству с неблагополучной семьей, они месяц назад обращались в органы опеки и попечительства с просьбой защитить мальчика от матери Елены Ментишевой, которая ведет аморальный образ жизни, избивает своего ребенка, морит голодом. "Коля постоянно ходил со ссадинами, с черной попой от синяков. От шлепка руки таких не бывает. Мать часто воспитывала его палкой. Мальчик вечно грязный, нечесаный, голодный. У меня сердце разрывалось, когда видела, как страдает дитя. Носила ему еду, - вспоминает одна из соседок Ментишевой. - А у...
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|Расследования
|30.05.2018 12:59
К 400 часам обязательных работ приговорен за ложный донос волжанин Александр Киреев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в декабре прошлого года мужчина подал заявление в полицию о том, что у него украли барсетку. По его словам, в ней было 25 тысяч рублей, три банковские карты, запасной ключ от автомобиля и водительские права. Но, как выяснилось при проверке, никто у мужчины ничего не крал. Заявление о краже он подал, чтобы уйти от наказания за пьяную езду. Ранее его задержали за вождение в нетрезвом виде. И когда он получил сообщение, что ему придется остаться без водительского удостоверения,...
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|Экология
|30.05.2018 12:47
Перспективы утилизации вторичного сырья обсудили представители ассоциаций переработчиков и ведущие товаропроизводители на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором дискуссии выступил комитет по реформированию отрасли обращения с отходами "ОПОРЫ РОССИИ". По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Романа Куприна, к 2020 году доля утилизированных отходов производства и потребления, согласно разработанной стратегии, должна составить 65%, а к 2030 году - 86%. По мнению руководителя профильного комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Полины Вергун, такого показателя можно добиться и по твердым коммунальным отходам, процент переработки которых сегодня не превышает 5%. Для этого нужны перерабатывающие мощности, которые...
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|Телеком
|30.05.2018 12:34
Клиенты волгоградского провайдера NextOne начали обслуживаться под брендом «Дом.ru». В четверг, 31 мая, топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. ООО «Коламбия Телеком» (ТМ NextOne) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты NextOne получили возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера,...
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|Борьба с коррупцией
|30.05.2018 12:13
Комитет культуры Волгоградской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате за 2017 год руководителей подведомственных государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», из всех руководителей и замов региональных ГБУ самым высокооплачиваемым является исполняющий обязанности ректора «Волгоградского государственного института искусств и культуры» Александр Веденеев - его среднемесячная заработная плата за прошлый год составила почти 127 тысяч рублей. Зарплаты заместителей ректора также больше 100 тысяч рублей. Жалованье директора нового ГБУ Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия - Моя история» Сергея Мордвинова в 2017 году в среднем превышало 74 тысячи рублей в месяц. Директор...
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|Расследования
|30.05.2018 11:53
К 8 годам колонии строго режима приговорен уроженец Таджикистана, совративший двух своих 13-летних сестер. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение вынес Советский районный суд. По данным следствия, в сентябре 2016 года 25-летний мужчина приехал в Волгоград из Таджикистана в поисках работы. Здесь он жил с родителями и сестрами. Известно, что почти сразу после переезда он начал совращать девочек. Родители узнали об этом лишь тогда, когда их дочери забеременели. Но в правоохранительные органы они обращаться не стали. Мать отправила сына в соседний регион, чтобы спрятать его. О преступлении стало...
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|Экономика
|30.05.2018 11:25
В юбилейный пятый раз компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила маленьких гостей в путешествие на территорию Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты встретили своих близких на площадке строительства комбината и с гордостью показали, каких успехов добились в строительстве ГОКа. В прошлые свои приезды на праздники Дня Семьи дети уже побывали в административно-бытовых корпусах «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «Новомосковск-ремстройсервиса». В этот раз гости посетили сильвинитовую обогатительную фабрику. Знакомство с производством началось с получения общих сведений о технологическом цикле фабрики и какой путь должна пройти поднятая из выработок рудника порода, прежде чем превратиться в основу будущего калийного...
Прочитана: 781 раз
|Общество
|30.05.2018 11:05
«Ростелеком» приглашает в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!» 3 июня с 13.00 до 17.00. Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Аналогичные развлекательные площадки оператор организовал в Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Волгограде и Краснодаре. «Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг «Ростелекома» немалая часть предназначена для детей и подростков. Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция «Родительский контроль», в меню «Интерактивного ТВ» множество детских...
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|Происшествия
|30.05.2018 10:10
Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка во Фролово. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в понедельник в поселке Дудаченский в одном из частных домов было обнаружено тело трехлетнего мальчика. По имеющимся у следствия данным, ребенок умер в присутствии матери. Как рассказала сама женщина, за день до трагедии она забрала сына из Фролово. Там он гостил у родственницы. По дороге домой мальчик стал плохо себя чувствовать, и она дала ему таблетку для улучшения пищеварения. А когда они вернулась домой, уложила его спать. Уже утром она увидела, что сын мертв. Как выяснили...
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|Происшествия
|30.05.2018 10:06
Авария на железнодорожном переезде в Волжском не повлияло на график движения пассажирских поездов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Напомним, сегодня утром один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика "Foton" в промзоне Волжского. По данным желдороги, ДТП произошло в 7.15 на регулируемом железнодорожном переезде. Причиной аварии, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем автомобиля правил пересечения железнодорожного переезда. При исправно действующей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать...
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Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях 36
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