Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях





Кто «крышует» незаконные тепличные хозяйства, заполонившие прибрежные зоны в Волгоградской области? Этим вопросом задались депутаты Волгоградской областной думы, заслушав доклады контрольно-надзорных органов по этой пока «непробиваемой» теме. В зале заседаний регпарламента накануне присутствовали руководители и заместители полиции региона, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора. Представители профильных структур впервые публично отчитались о том, как они борются в засильем так называемых китай-городов в Иловлинском, Городищенском, Ольховском и других районах области. Впервые также прозвучало слово «коррупция» применительно к данной проблеме.













Смелое предположение сделал парламентарий Александр Осипов, по мнению которого «данная экономическая схема построена на коррумпированном и преступном извлечении выгоды из варварского потребления природных ресурсов».

«Год назад на одном из совещаний один из заместителей руководителя природоохранного ведомства заявил, что при изъятии 49 насосов им поступил звонок «от погон» и пришлось насосы вернуть. Когда я попросил назвать конкретные фамилии, мне ответили, что боятся», - рассказал Осипов. По мнению депутата, речь идет «о серьезной системе сложившихся отношений внутри группы лиц, в том числе должностных». Присутствовавшего на совещании замначальника полиции ГУ МВД по региону Александра Прядко выступление депутата не удивило, а даже воодушевило. «Информацию принимаем. Исключительно вам благодарны», - заявил полковник. Говоря о масштабах серого тепличного бизнеса в регионе, представитель главка МВД отметил, что это производство далеко не всегда примитивное – в него кто-то вкладывает инвестиции, и это видно невооруженным взглядом. По словам силовика, далеко не всегда в бескрайних полях области стоят хилые «избушки», сколоченные из досок и пластика. Есть, к примеру, собственники участков, во владении которых сразу 500 парников, причем современно оснащенных. Всего с начала 2018 года сотрудники ГУ МВД по региону дважды наведывались в китайские теплицы – задержано 400 нелегалов, выявлено свыше 1200 нарушений в сфере использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей. Правда, нардепов озвученные цифры не впечатлили – рейды по-прежнему носят точечный характер и решению проблемы, увы, не способствуют.













От представителей проверяющих структур депутаты хотели услышать главное – какие конкретные меры предпринимает каждая из них для того, чтобы раз и навсегда покончить с подпольным агробизнесом. Позиция отдельных представителей ведомств депутатов привела в замешательство. К примеру, замруководетеля управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина неустанно повторяла, что их специалисты ни разу не приезжали в китай-города лишь потому, что не поступало обращений от местных органов власти и жалоб от населения. Депутаты назвали Климину марсианкой, а кто-то даже предложил задуматься о необходимости смены руководства структуры.













Исполняющий обязанности Волгоградского природоохранного прокурора Руслан Гасанов также не порадовал законодателей содержательным докладом. «Прокуратура является не контролирующим, а надзорным органом. Наша роль является координирующей. При этом эта работа должна быть системной. Соответственно, в этом направлении сейчас двигаемся», - уверенным голосом заявил Гасанов, так и не прояснив ситуацию. Сколько ни пытались народные избранники получить от прокурора конкретные данные об итогах проводимых проверок, внятных пояснений от него так и не поступило.













У руководителя управления Росприроднадзора по региону Сергея Васильева парламентарии поинтересовались, выезжал ли хоть раз инспектор ведомства вместе с представителями Центра лабораторного анализа в теплицы для забора проб грунта? Ответ оригинальностью не отличался - за пять месяцев текущего года обращений не поступало».

Более предметным оказалось выступление замруководителя межрегионального управления Россельхознадзора Виталия Цепляева, который рассказал о семи выездах в этом году его сотрудников в «целлофановые города». Представители ведомства объехали 12 земельных участков в Городищенском и Иловлинском районах. В каждом случае, по словам Цепляева, усматриваются признаки административного правонарушения. Всего было отобрано 19 почвенных образцов, а также агрохимикаты, для проведения анализа. «До середины июня планируется отработать все земельные участки Иловлинского и Городищенского районов», - отметил представитель ведомства.













Если лабораторные анализы покажут превышение предельно допустимых показателей в почве, то, в теории, собственникам земельных участков грозят административные штрафы. Однако и здесь есть серьезные проблемы. Так, по словам Виталия Цепляева, у шести из девяти участков, как заявили в Росреестре, отсутствуют правообладатели. Выходит, что наказывать формально некого. У депутатов тут же родилось радикальное предложение загнать на теплицы бульдозеры – и дело с концом.













Исследуются в настоящее время в лаборатории Россельхознадзора и образцы тепличных растений, выращенных заботливыми руками гастарбайтеров. Уже известны первые результаты – в составе стеблей и листьев содержится химикат процимидон, который с 2012 года запрещен на территории России. Специалисты ведомства передали тревожную информацию в региональное управление Роспотребнадзора. Председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова забила тревогу - урожай китайских томатов и огурцов может быть опасен для здоровья, вплоть до развития онкологических заболеваний. В процессе совещания у депутатов начала вырисовываться истинная картина происходящего. Но белых пятен на ней пока гораздо больше, чем собранных пазлов. Вот и глава Иловлинского района Александр Егоров разводит руками – недавно из районного подразделения полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела в отношении владельца нелегальных теплиц. «В связи с тем, что товарищ Селиванов передал товарищу Грошеву в аренду земельный участок, где для личных нужд вместе с узбеками он выращивает овощи в 500 теплицах, то нет оснований для возбуждения уголовного дела. Огромное количество китайского овощного контрафакта выплескивается на рынок. И пришло время поговорить о том, что нам нужно защищать людей от законов, написанных Государственной думой и юристов, которые их трактуют», - жестко высказался о наболевшем Егоров.

















Выступающий слегла потроллил депутатов, напомнив о приближении очередных выборов в областную думу. Осталось не так много времени, с улыбкой заметил глава района, «чтобы что-то порешать». Сейчас же власть, по его словам, публично демонстрирует свою несостоятельность. Однако с представителями надзорных и контролирующих органов, которые обвиняют органы местного самоуправления в пассивности, он в корне не согласен. Егоров заявил, что в эти структуры власти муниципального образования не раз отправляли обращения и жалобы. Председатель Экосовета при областной думе Ирина Соловьева кивнула в подтверждение слов коллеги, добавив, что у нее есть копии документов. «Выходит, нам здесь врут?», - задался риторическим вопросом депутат Осипов, указывая на основных докладчиков совещания.

Почему так долго решение проблемы не сдвигается с места, почему профильные ведомства реагируют на сигналы «SOS» со скрипом – пока можно только догадываться и фантазировать в отсутствие конкретных фамилий виновных лиц и уголовных дел в отношении них. Очевидно одно, что целлофановые теплицы приносят своим тайным владельцам и еще более тайным покровителям большие деньги. Только с одной такой теплицы (которых в регионе сотни, если не тысячи), по оценкам специалистов, доход за сезон составляет 1 млн рублей. Затраты при этом минимальны – тонны речной воды качаются бесконтрольно, а стало быть бесплатно, мусор не вывозится, полиэтилен и упаковки от химикатов закапываются прямо на месте, налоги за нелегальных мигрантов платить не нужно, земля зачастую никому не принадлежит, а значит тоже дармовая – не бизнес, а сказка. Страшная сказка, конец которой почему-то никак не настает.



