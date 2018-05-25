В КСП Волгоградской области считают необходимым пересмотреть один из критериев доступности и качества медицинской помощи, установленный для оценки работы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки фонда, речь идет о критерии удовлетворенности населения качеством медпомощи. Как выяснили аудиторы, план по данному показателю постоянно перевыполняется. Так, если по плану удовлетворение от качества медпомощи должны высказать 43% опрошенных, то на деле, по данным фонда, таких оказывается гораздо больше – почти 79%, то есть перевыполнение по показателю составило 83,5%. Причем такие же примерно цифры фиксируются последние два года. Однако аудиторы КСП подвергли сомнению такие результаты и рекомендовали ТФМС пересмотреть данный показатель.

Между тем, перевыполнение плана работы фонда по оказанию медпомощи фиксируется и по другим направлениям, в частности, по материнской смертности. По плану этот показатель составляет 13,5 человека на 100 тысяч населения, в реальности – 4 человека. Но самый высокий показатель перевыполнения плана в фонде зафиксирован по критерию количества обоснованности жалоб на оказание медпомощи. Так, нормой в организации посчитали 380 жалоб, а на деле таких оказалось всего 107. А перевыполнение по данному критерию составило более 250%.



