На Волгоградскую область обрушатся ливни и ураган

В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца сегодняшних суток местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, воздержаться от выхода на открытые водоемы, обходить шаткие строения, если непогода застала вас на открытой территории.



