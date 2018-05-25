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Расследования
 25.05.2018 16:45

В Волгоградской области нерадивый папаша получил судимость за "откуп" от алиментов

К полугоду условного заключения приговорил суд  жителя Палласовки за неуплату алиментов и подкуп судебного пристава. Как сообщила  ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, несколько лет в производстве райотдела службы приставов  находилось исполнительное производство по факту уклонения от уплаты алиментов. Мужчину привлекли к административной ответственности, но и после этого давать деньги на содержание ребенка он не стал. Долг превысил 230 тысяч рублей. В марте на палласовца завели уголовное дело.  Чтобы прекратить его он решил сделать “подарок” начальнику районного отдела регионального УФССП - бутылку коньяка и десять тысяч рублей. При передаче денежно-алкогольной взятки, злоумышленника задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции и  УФСБ России по Волгоградской области. 
Также мужчине придется заплатить 12 тысяч рублей штрафа.

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Телекурьер 25.05.2018 18:54

25.05.2018 «Деловое утро" на НТВ. Волгоградский промышленник Олег Савченко рассказал об экономике доверия на «НТВ». Авторская рубрика экономического обозревателя, в роли которого и выступает известный бизнесмен, можно увидеть в утреннем эфире федерального телеканала. Сегодня он рассказал о том, как выполнить  поставленную Владимиром Путиным задачу добиться включения России в пятерку лучших экономик мира.
Прочитана: 1628 раз
Общество 25.05.2018 17:13

В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца сегодняшних суток местами по региону  ожидаются сильные дожди, ливни, грозы,  возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.  В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать  меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, воздержаться от выхода на открытые водоемы, обходить шаткие строения, если непогода застала вас на открытой территории. 
Прочитана: 1600 раз
Общество 25.05.2018 16:39

Только на второй день после сообщения об аварии на водоводе приехала во двор жилого дома №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, о наступлении воды на двор и подвал из-за прорвавшейся трубы они узнали еще накануне утром. Однако рабочие приехали на место прорыва только сегодня. За это время вокруг дома образовалось целое море ценного водного ресурса, который, как известно, должны оплачивать горожане. Кроме того, вода заполонила и подвал.  Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессиях водоснабжения», течь будет ликвидирована в течение ближайших часов. Столь длительное ожидание начала работ в...
Прочитана: 2324 раз
Экономика 25.05.2018 16:38

В Волгограде построят самый современный в России метаноловый завод Соглашение о строительстве в Волгограде самого крупного в России завода по производству метанола за $1,2 млрд в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума подпишут губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель компании AEON Corporation Роман Троценко и президент японской компании Marubeni Corporation Тэруо Асада. Об этом Троценко сообщил журналистам в кулуарах форума, как передает ИА "Высота 102", со ссылкой на ТАСС. "В субботу мы подпишем соглашение о строительстве крупного завода по производству метанола в Волгоградской области на производственной площадке "Химпрома". Это будет самый крупный завод по производству метанола в России - здесь будет производиться 1,5 млн тонн метанола...
Прочитана: 2375 раз
Общество 25.05.2018 16:06

Житель Красноармейского района похоронил супругу 15 апреля и с тех пор не мог получить в районном отделе  ЗАГС свидетельство о смерти. Как рассказал  ИА "Высота 102" 86-летний Геннадий Михайлович Антюфеев, ему отказали в получении документа по причине отсутствия бланков. По справке, которую ему выдали в качестве временного свидетельства о смерти, вдовец не мог оформить пособия в органах соцзащиты, получить с банковского счета умершей супруги средства и выписать умершую супругу, чтобы не платить лишние деньги за коммунальные  услуги. В отделе ЗАГС администрации Красноармейского района Волгограда подтвердили, что проблема с гербовыми бланками свидетельств о смерти действительно есть. Дефицит связан с тем, что...
Прочитана: 843 раз
Расследования 25.05.2018 15:53

Сегодня Волгоградский областной суд изменил изменил срок содержания под стражей прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области Игоря Акимова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Под стражей он пробудет до 8 июля.  Ранее суд Центрального района установил срок ареста до 18 июля.  Как ранее сообщало информагентство, по версии следствия,  Игорь Акимов получил триста тысяч рублей за "хлопоты" по назначению условного наказания одному из обвиняемых. Деньги передавались ему частями. Акимова задержали 8 мая при получении очередной порции мзды.
Прочитана: 545 раз
Экология 25.05.2018 15:09

Жителя Волгоградской области признали виновным в незаконной охоте на косулю в Ольховском районе. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты - карабина. По материалам дела, в октябре прошлого года совместно с неустановленным лицом он охотился без соответствующего разрешения на территории охотничьего хозяйства Липовское в районе с. Гусевка. В результате двумя выстрелами из карабина они убили косулю, погрузили ее в багажник автомобиля и скрылись. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей. Позднее мужчина его возместил.  
Прочитана: 754 раз
Происшествия 25.05.2018 14:46 (Обновлено: 25.05.2018 14:49)

Сувенирной банкнотой расплатился в Волгоградской области 22-летний пассажир поезда "Нижневартовск-Адлер" и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, о факте мошенничества сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции сообщила продавец буфета на ст. Котельниково. По словам женщины, неизвестный мужчина купил у нее несколько бутылок пива, расплатившись билетом "банка приколов". Продавец, приняв сувенирный билет за пятитысячную купюру, отсчитала сдачу - 3600 рублей. Позднее она поняла, что ее обманули. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее это преступление. Подозреваемого опознали свидетели, присутствовавшие в тот момент на перроне. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 159...
Прочитана: 875 раз
Происшествия 25.05.2018 14:08

Двое несовершеннолетних пострадали сегодня в результате ДТП со скутером в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в рабочем поселке Октябрьский 9-летний водитель скутера совершил наезд на 8-летнего пешехода. Мальчика доставили в районную больницу с ушибами и переломом голени. Водителю скутера также оказали медицинскую помощь, но госпитализировать не стали.
Прочитана: 781 раз
Спорт 25.05.2018 13:31

Сегодня на различных музыкальных платформах для широкого доступа опубликована официальная песня Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, песню Live It Up, созданную диджеем и композитором Diplo специально для ЧМ-2018, исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках".  "Это большая честь для меня – выступить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018....
Прочитана: 940 раз
Экономика 25.05.2018 13:02

В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь» В Волгограде пайщики очередного внезапно закрывшегося кооператива не знают, как вернуть свои сбережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации «Кредитный правозащитник», за помощью юристов обратился вкладчик, полгода назад открывший в кооперативе «Центр кредитования и сбережений» дебетовый счет на 300 тысяч рублей. Микрофинансовая организация находится в самом центре Волгограда – на улице Мира, 11. Двери кооператива заперты, а его сотрудники покинули офис по-английски.  Единый по России контактный номер телефона отключен. Еще один офис КПК находится в...
Прочитана: 6397 раз
Расследования 25.05.2018 12:47

Уголовное дело 30-летнего жителя Калача-на-Дону, обвиняемого в убийстве собственной дочери, направлено в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, 1 февраля прошлого года в частном доме мужчине за неуплату отключили электричество. В тот же день он решил подключиться к энергосети самостоятельно, не обладая необходимыми для этого знаниями. Через четыре месяца энергетики обнаружили нарушение. Суд привлек нарушителя к административной ответственности и повторно отключил дом. Однако упрямый мужчина вновь подключился к сети. Уже в феврале этого года в доме произошло короткое замыкание, вспыхнул пожар. В огне погибла годовалая девочка - дочь хозяина...
Прочитана: 1418 раз
Общество 25.05.2018 12:09

В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкам Сегодня волгоградские чекисты торжественно открыли отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложили капсулу с посланием потомкам, сообщает ИА «Высота 102». Торжественная церемония, приуроченная к 100-летию образования органов госбезопасности России и регионального УФСБ, прошла на территории управления в присутствии руководства, личного состава, ветеранов и почетных сотрудников контрразведки.  Памятник Феликсу Дзержинскому в свое время был установлен в Тракторозаводском районе, но затем стал практически бесхозным и находился на грани разрушения. В УФСБ приняли решение - скульптуру, представляющую художественную и историческую ценность, восстановить и оставить на хранение на территории управления.  ...
Прочитана: 2436 раз
Общество 25.05.2018 11:22 (Обновлено: 25.05.2018 14:56)

Белые тополя аллеи на Мамаевом кургане в Волгограде состарились и требуют замены К неутешительным выводам пришли специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области», которые провели лесопатологическую экспертизу тополя белого на аллее, ведущей к историко-мемориальному комплексу «Родина-мать зовет!». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, лесопатологи уже обследовали 111 деревьев из 146 с помощью  высокотехнологичного оборудования - томографа Arbotom, который позволяет оценить внутристволовое состояние дерева.  По предварительным данным,  значительная часть тополей находятся в удручающем состоянии. Около 85% уже обследованных деревьев практически высохли изнутри, о чем свидетельствует красный цвет на томограммах исследования.  Учитывая, что средний возраст тополей составляет 50 лет, то эти деревья себя изжили и требуют замены, сделали вывод специалисты.  ...
Прочитана: 3482 раз
Экономика 25.05.2018 11:10

На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром" Развитие промышленной площадки волгоградского завода-банкрота "Химпром" сегодня представители делегации Волгоградской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудили с потенциальными инвесторами. Как сообщил ИА "Высота 102" участник форума - заместитель главы региона Владимир Шкарин,  губернатор Андрей Бочаров  в рамках деловой программы ПМЭФ провел переговоры с президентом японской компании "Marubeni Corporation" Тэруо Асада и руководителем российской компании "AEON Corporation" Романом Троценко. В ходе переговорного процесса обсуждался вопрос о создании на площадке "Химпрома" нового современного химического предприятия. Объем инвестиций только на первом этапе создания этого производства ожидается на уровне 40 миллиардов рублей ( 600 млн долларов).  Отметим, что "Marubeni Corporation" входит...
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