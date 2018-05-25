Только на второй день после сообщения об аварии на водоводе приехала во двор жилого дома №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, о наступлении воды на двор и подвал из-за прорвавшейся трубы они узнали еще накануне утром. Однако рабочие приехали на место прорыва только сегодня. За это время вокруг дома образовалось целое море ценного водного ресурса, который, как известно, должны оплачивать горожане. Кроме того, вода заполонила и подвал. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессиях водоснабжения», течь будет ликвидирована в течение ближайших часов. Столь длительное ожидание начала работ в...

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