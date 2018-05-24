На юге Волгограда любитель езды “под градусом” сбил троих подростков

В ООО «УК Ворошиловского района», наконец, сподвигнулись на уборку крыши, которая была завалена шифером и битыми кирпичами в течение более двух лет после так называемого «ремонта». Как рассказали жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе, приезд рабочих и техники во двор дома после публикации на сайте ИА «Высота 102» люди восприняли как сенсацию. «Все время, которое прошло после того, как якобы нам отремонтировали крышу, там оставались груды строительных материалов, а также раскрошенный кирпич от разрушенных дымоходов. Мало того, что крыша как текла, так и течет до сих пор, так еще сверху во двор постоянно падали куски...