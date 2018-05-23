Губернатор Волгоградской области приглашен на форум " ПМЭФ-2018 "

Петербургский международный экономический форум, который открывается сегодня в северной столице России, станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В его работе примут участие 15 тысяч человек, в прошлом году было 14 тысяч. На форуме представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний. Всего из 72 государств.

Гостями форума стали главы государств и политики — президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главы государств из Молдавии, Республики Сербской, Южной Осетии, ЦАР, премьер-министр Сомали и вице-премьеры Армении, Белоруссии, Ливии, Вьетнама, Люксембурга, Казахстана, Узбекистана, Швейцарии и других стран. Кроме того, в ПМЭФ принимают участие более 50 иностранных министров и 10 спикеров парламентов. Помощник президента России особо отметил важность участия в форуме вице-председателя Китая, руководителей международных организаций и объединений – МВФ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа, ШОС, Евразийской экономической комиссии, нового банка развития БРИКС.

Официальная делегация России, как подчеркнул Юрий Ушаков,"состоит из двух вице-премьеров, 16 министров, практически все правительство, 36 руководителей федеральных служб и агентств".

На освещение форума аккредитовано 3,8 тысячи представителей российских и зарубежных СМИ.

На ПМЭФ-2018 будут обсуждаться четыре основных темы – "глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия, используя потенциал роста", "технологии для лидерства", "человеческий капитал в цифровой экономике".

25 мая состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Волгоградскую область на форуме представляет губернатор Андрей Бочаров.