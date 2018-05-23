Оппозиция Волгоградской гордумы растворилась в синеве партии власти









Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе председателя фракции КПРФ Валерия Мордвинцева, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию.













Однако в этой забывчивости есть определенная символичность. Думская оппозиция стремительно теряет своих сподвижников, устремившихся в партию большинства. Напомним, недавно «Справедливой России» спустя пять лет удачного членства рукой помахала депутат Ирина Карева. Все силы народной избранницы нацелены на то, чтобы в новом созыве гордумы представлять не «Справедливую», а «Единую Россию». При живой фракции КПРФ двое ее представителей открыто заглядываются на другие партии. Вернее, на одну другую – все ту же партию большинства. Народные избранники Денис Глазунов и Андрей Поплавский, как и вышеупомянутая госпожа Карева, – активные участники предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты городской думы. Выборы, напомним, состоятся 9 сентября 2018 года.













К слову, лидер реготделения партии «Единая Россия» свое отношение к политическим перебежчикам выразил вполне недвусмысленно. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши партийцы, которые долго состоят в партии, были победителями на участках», - уверенно заключил Сергей Горняков, комментируя ситуацию с участием в праймериз партийных «хамелеонов».



