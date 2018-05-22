Уголовное дело 52-летнего волгоградца, обвиняемого в похищении госнаград у ветеранов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, мужчина приходил к ветеранам под видом писателя, работающего над книгой о Великой Отечественной войне. Он выманивал награды и антиквариат у своих жертв под предлогом изготовления копий. Так, с июля по сентябрь прошлого года он обманул четырех человек: похитил у них нагрудный знак “Отличный пулеметчик”, медаль “За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года”, юбилейную медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки.

Также он обманным путем приобрел, а позже продал нагрудный знак “Заслуженный строитель РСФСР”. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по.Волгограду. Мужчину обвиняют по статьям мошенничество и незаконный сбыт госнаград. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы.







