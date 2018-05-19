Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходы

Аудиторы КСП Волгоградской области опубликовали сведении о доходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, больше всего заработала в прошлом году заместитель председателя КСП Волгоградской области Лариса Горгоцкая – около 5,7 миллиона рублей. У семьи зампредседателя – солидный список имущества. Например, ей принадлежит земельный участок, квартира в долевой собственности и гараж. Супруг Ларисы Горгоцкой владеет 3 земельными участками, двумя нежилыми помещениями и остановочным торговым павильоном. Прошлый год выдался для зампредседателя КСП более удачливым в финансовом плане. Так, в 2016 году ее доход составлял всего 2,7 миллиона рублей.

На втором месте по доходам – аудитор Михаил Татаринцев. В 2017 году он заработал около 5,4 миллиона рублей. При этом Михаил Татаринцев также существенно увеличил свой доход: в 2016 году он составлял 3,5 миллиона рублей. А вот председатель КСП Волгоградской области Игорь Дьяченко не вошел даже в тройку лидеров по уровню доходов. В 2017 году он заработал около 2,3 миллиона рублей. При этом у его семьи – самое скромное имущество. Так, они с супругой владеют ¼ доли в квартире площадью немногим более 60 кв.м. У супруги также есть автомобиль. Такое же имущественное положение было у семьи и в прошлом году.



