|Происшествия
|19.05.2018 09:57
Ученик автошколы врезался в грузовик в Волгоградской области
Два человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу на улице Горького столкнулись “Nissan Almera” и фургон “ГАЗ”. По имеющимся данным, иномаркой управлял 44-летний ученик автошколы, в машине вместе с ним находился 33-летний инструктор. Начинающий автолюбитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. При столкновении получили травмы инструктор и водитель фургона. Пострадавшие от госпитализации отказались.
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Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Происшествия
|19.05.2018 10:13
Две женщины пострадали в дорожных происшествиях с участием общественного транспорта в Краснооктябрьском и Советском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по имеющимся сведениям, в пятницу в 14:30 во время поездки на автобусе упала 77-летняя пенсионерка. Инцидент произошел напротив дома № 105 “а” по Университетскому проспекту. Четырьмя часами ранее подобный инцидент произошел напротив дома № 78 “б” по улице Еременко, 51-летняя пассажирка потеряла равновесие и упала во время начала движения рейсового “Волгабаса”. Обе женщины получили травмы головы и были госпитализированы.
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|Общество
|19.05.2018 07:20
При обустройстве Волгоградского речпорта не дошли еще руки строителей до уголков отдыха, которые пока остаются разрушенными. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, хотя и радует то, что речпорт преображается на глазах, они надеются, что будут заменены и скамейки, которые были здесь установлены много лет назад, а сейчас на них сидеть просто опасно. «Если такие "закутки" обустроят, это оценят и волгоградцы, и гости города. Здесь можно побыть в одиночестве, посмотреть на Волгу, почитать книгу. Только хотелось бы встать со скамейки, не испортив предметы гардероба», - написали в редакцию горожане.
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|Политика
|19.05.2018 06:31
В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры. ...
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|Политика
|18.05.2018 20:23
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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|Аналитика
|18.05.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: В Волгограде впервые услышали колокола звонницы собора Александра Невского. Дорожные указатели на русском и английском языках устанавливают перед приездом гостей ЧМ-2018. Жители Волгограда и Волжского устали от бездействия управляющей компании ушедшей «в подполье». Четверть века в строю - праздник отмечает ГИБДД Волгограда. Чиновники протянули руку помощи волонтерам - любителям животных. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 18:18 (Обновлено: 18.05.2018 19:16)
Сегодня опубликованы сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области и входящих в состав администрации региона, сообщает ИА «Высота 102». Ударнее всех коллег по цеху в 2017 году поработал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Он...
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|Политика
|18.05.2018 18:09
Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес. Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они...
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|Здравоохранение
|18.05.2018 17:19
Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло. На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет.
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|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 17:13
Декларированный годовой доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова в 2017 году составил более 2,8 млн рублей - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные надзорным ведомством. Заработки супруги Максима Ершова, наоборот, упали - 600 тысяч против 1,7 млн в 2016 году. Список имущества регионального прокурора, как и в 2016 году, ограничен квартирой в долевой собственности. Ни машин, ни земельных участков за государственным советником юстиции 2 класса не числится. Не выходят за пределы разумного (если сравнивать с некоторыми депутатами) и сведения о доходах и имуществе первого заместителя прокурора региона Александра Руднева...
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|Общество
|18.05.2018 16:21
Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется. Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
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|Расследования
|18.05.2018 15:07
Прокурорская проверка ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" по ремонту помещений в 2015-2016 годах завершилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также с привлечением специалистов комитета финансов администрации Волгограда. Проверяющими было установлено, что некоторые работы, такие как укладка плитки, установка двери и другие, были проведены только на бумаге. Стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн. рублей. Вместе с тем, акты о приемке выполненных работ были подписаны, соответственно, подрядчик получил свои деньги в полном объеме. Уголовное...
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|Общество
|18.05.2018 15:04
Новенькие таблички с названием улицы Ковентри сегодня благополучно повесили там, где они должны были быть, сообщает ИА «Высота 102». Прошло 7 суток с того дня, когда получила огласку история о том, как журналист из Британии Грэмм Филлипс удивился отсутствию опознавательных знаков на улице, названной в честь английского города-побратима Волгограда. Репортера взволновал тот факт, что болельщики из Ковентри и других городов Англии, которые приедут на чемпионат мира по футболу, не смогут найти в Волгограде один из символов побратимских связей. После того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал, что недоработка будет исправлена, таблички с несвойственной для волгоградского...
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|Телеком
|18.05.2018 14:58
«Ростелеком» совместно с «Радио DFM» запускает радиовикторину «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. По словам директора департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслава Плеханова, приняв участие в этом интерактиве, абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах. ...
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|Общество
|18.05.2018 14:51
Массовая разъяснительная кампания по вопросу тарифного регулирования, платы за жилищно-коммунальные услуги и содержания жилищного фонда стартует в Волгоградской области с 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции госжилнадзора, сотрудники надзорного ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на "прямые договоры" на поставку коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Отмечается, что разъяснительная работа нацелена не только на жителей, но и на представителей органов власти, ресурсонабжающих и управляющих организаций. Жителям муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поведуют об изменениях в жилищном законодательстве, касающихся начисления платы, и ответят на все интересующие вопросы по данному направлению. Разъяснительная кампания...
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|Общество
|18.05.2018 14:16
Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце. На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...
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19 мая 09:57
Ученик автошколы врезался в грузовик в Волгоградской области
18 мая 17:13
18 мая 15:07
18 мая 14:16
18 мая 12:19
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18 мая 11:25
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Происшествия
19 мая 09:57
Ученик автошколы врезался в грузовик в Волгоградской области
18 мая 12:19
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