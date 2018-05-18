Волгоградские прокуроры показали доходы за 2017 год





Декларированный годовой доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова в 2017 году составил более 2,8 млн рублей - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные надзорным ведомством. Заработки супруги Максима Ершова, наоборот, упали - 600 тысяч против 1,7 млн в 2016 году. Список имущества регионального прокурора, как и в 2016 году, ограничен квартирой в долевой собственности. Ни машин, ни земельных участков за государственным советником юстиции 2 класса не числится. Не выходят за пределы разумного (если сравнивать с некоторыми депутатами) и сведения о доходах и имуществе первого заместителя прокурора региона Александра Руднева (заработал в 2017 году около 2,2 млн рублей), а также других замов главы областной прокуратуры.