В Волгограде работников гостиниц и общепита проверят на кишечные инфекции в преддверии ЧМ









Обследование персонала гостиниц и точек общепита поручено провести в Волгограде до начала чемпионата мира по футболу в срок до 10 июня. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление под названием "Об обследовании контингентов риска в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Волгограде" подписал сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. В документе указано, что проверку должны пройти работники заведений, расположенных на туристических маршрутах, связанные с организацией обслуживания и питания гостей чемпионата. Их проверят на носительство возбудителей кишечных инфекций, в том числе ротавирусы и норовирусы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.



