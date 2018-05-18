Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце. На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...