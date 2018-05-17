В Волгограде колокола Александро-Невского собора одели в белое









Колокола строящегося в Волгограде кафедрального Александро-Невского собора, которые выставлены на площади Павших борцов, сегодня укутали в белоснежные полотна. Как сообщает ИА "Высота 102", в таком виде они предстали перед началом заседания попечительского совета по строительству собора. Напомним, его возглавляет губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, что заседание попечительского совета по строительству в Волгограде Кафедрального собора имени святого благоверного князя Александра Невского сегодня проходит в преддверии 100-летия со дня освящения Царицынского Александро-Невского собора, разрушенного большевиками.













18 мая также знаковая дата, связанная с историей строительства в Царицыне собора. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского императора Николая II (причисленного к лику святых), а 19 мая будет 100 лет со дня освящения этого храма. Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского имеет свою интереснейшую историю. Поводом для строительства этого храма послужила катастрофа царского поезда 17 октября 1888 г., в которой император с семьей чудесным образом остались живы. Государь с семьей спаслись, благодарили святого Александра Невского, небесного покровителя всех Александров царской фамилии. Во многих городах в честь этого события начали строить Александро-Невские часовни и храмы. Решили построить такую церковь и в Царицыне. Сбор средств шел очень долго, в 1901 г. освятили место, а построили и освятили собор 19 мая 1918 г. Это был самый большой храм в нашем городе, высотой более 50 метров. Живопись стен и купола была выполнена по эскизам Васнецова, внутреннее убранство храма поражало красотой и благолепием. К сожалению, службы в нем шли всего около трех лет. В 1929 г. храм «как гнездо врангелевской контрразведки» закрыли, сняли кресты, заменив их красными флагами, а внутри разместили автобазу. 21 марта 1932 г. храм был взорван.



