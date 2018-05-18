Рекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда

В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры.

Между тем, вызывает удивление то обстоятельство, что глава Волгограда фактически не владеет ситуацией в данном вопросе. Ведь не так давно депутаты Волгоградской гордумы, которую возглавляет Андрей Косолапов, приняли решение о введении временных льгот в 2018 году по оплате за размещение объектов наружной рекламы из-за убытков, которые понесут компании, работающие в этом бизнесе, из-за ЧМ-2018. Тогда рекламщики «угрожали» потерями доходов бюджета из-за снижения своих прибылей. И, если Андрей Косолапов тогда досконально разобрался в сути вопроса, то должен был оперировать цифрами и фактами, как говорится, с лету. Но проверку экспромтом он, получается, не прошел.



