Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области





В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.

Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.) также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных мероприятий мусорные контейнеры по данному адресу были приведены в надлежащее состояние. Однако это не снимает с управляющей организации обязанности по дальнейшему ее содержанию и выполнению работ и услуг на общем имуществе собственников многоэтажки согласно договору управления, подчеркнули в инспекции.

Справка. ООО "Комплекс" осуществляет управление многоквартирными домами с августа 2016 года. На сегодняшний день в управлении организации находится 48 многоквартирных домов на территории г. Волгограда и г. Волжского. По 24 многоквартирным домам органами государственного жилищного надзора г. Волгограда и г. Волжского выявлены нарушения. По информации управления "Жилищная инспекция Волгограда" с начала 2017 года по середину мая 2018 года в отношении ООО "Комплекс" проведена 21 внеплановая проверка по 8 многоквартирным домам. По результатам указанных проверок в адрес ООО "Комплекс" было выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 3 протокола об административных правонарушениях. По результатам проверки исполнения предписаний 2 предписания не исполнено, 1 предписание исполнено, 2 предписания остаются на контроле управления "Жилищная инспекция Волгограда".

Инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области за 2017-2018 годы в отношении ООО "Комплекс" составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Материалы дел направлены на рассмотрение мировому судье. По итогам 2017 года организации назначено штрафов на общую сумму 750 000 рублей, по итогам 2018 года – мировым судьей назначено 2 штрафа на общую сумму 500 000 рублей, остальные находятся на рассмотрении.

Исполнение предписаний управляющей организацией и результаты рассмотрения административных дел находятся на контроле органов госжилнадзора Волгограда и области.



