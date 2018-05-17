В Волгограде задержали наркокурьера с героином из Средней Азии





Молодого человека, уроженца одной из стран СНГ, задержали в Краснооктябрьском районе во время обустройства тайника с героином. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 22-летний парень обустраивал закладку рядом с жилым домом. При обыске в его квартире нашли более 270 граммов наркотика, весы и упаковочные материалы. Есть сведения, что с апреля этого года он выполнял функции наркокурьера. Получая героин из одной из среднеазиатских республик, он сбывал его мелкими и крупными партиями. В Волгограде у него была временная регистрация. Свою вину молодой человек признал и ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. По сведениям информагентства, он является уроженцем Таджикистана.







